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مركز المسؤولية الاجتماعية يدشن مبادرة "تحدي الريادة.. لذوي الإعاقة"

يرعاها بنك الجزيرة وتستهدف دمجهم وتمكينهم وتحقيق استقلالهم الاقتصادي

دشن المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وجمعية الإعاقة الحركية، مبادرة (تحدي الريادة.. لذوي الإعاقة)، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال بهدف تمكينهم من فتح مشاريعهم الريادية واستقلالهم الاقتصادي وجعلهم فئة فاعلة قادرة على العطاء وتوفير سبل العيش التي ترتقي بحياتهم.

وتستهدف المبادرة تحقيق أحد أهداف رؤية 2030، وهو رفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة من 7 إلى 12%، وتمكينهم بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم من خلال برنامج متكامل يشتمل على ندوات، وورش عمل، ودورات يقدمها مختصون ومدربون معتمدون، ينطلق في شهر أبريل ويستمر لمدة 3 أشهر.

وتعد هذا المبادرة التي يرعاها بنك الجزيرة هي الأولى من نوعها حيث ستسهم في تمكين ذوي الإعاقة في المجتمع وإبراز مكامن القوة التي وهبها الله لهم، إضافة إلى تأهيل وتدريب ورفع وعي ثقافة هذه الفئة الغالية وإطلاعهم على كل جديد بما يتوافق مع قدراتهم، وتسليط الضوء على برامج الدعم الحكومية المتاحة لهم ومشاركة أفكارهم وطموحاتهم وكل ما يخصهم في مجال ريادة الأعمال، من خلال هذه المبادرة، وإيجاد مظلة تجمع بين المسؤولية في القطاعات ذات العلاقة لذوي الإعاقة للإجابة عن كل استفساراتهم حول المشاريع الريادية، وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم للمجتمع، وتمكينهم من التحول الرقمي وتذليل المعوقات التي تواجه مشاريعهم الريادية.

حضر حفل التدشين الدكتور فهد العليان نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة، وأفنان البابطين مديرة إدارة الريادة النسائية بمنشآت، ومحمد الحمالي المدير التنفيذي لجمعية حركية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز المسؤولية الاجتماعية يدشن مبادرة "تحدي الريادة.. لذوي الإعاقة"
سبق

دشن المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وجمعية الإعاقة الحركية، مبادرة (تحدي الريادة.. لذوي الإعاقة)، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال بهدف تمكينهم من فتح مشاريعهم الريادية واستقلالهم الاقتصادي وجعلهم فئة فاعلة قادرة على العطاء وتوفير سبل العيش التي ترتقي بحياتهم.

وتستهدف المبادرة تحقيق أحد أهداف رؤية 2030، وهو رفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة من 7 إلى 12%، وتمكينهم بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم من خلال برنامج متكامل يشتمل على ندوات، وورش عمل، ودورات يقدمها مختصون ومدربون معتمدون، ينطلق في شهر أبريل ويستمر لمدة 3 أشهر.

وتعد هذا المبادرة التي يرعاها بنك الجزيرة هي الأولى من نوعها حيث ستسهم في تمكين ذوي الإعاقة في المجتمع وإبراز مكامن القوة التي وهبها الله لهم، إضافة إلى تأهيل وتدريب ورفع وعي ثقافة هذه الفئة الغالية وإطلاعهم على كل جديد بما يتوافق مع قدراتهم، وتسليط الضوء على برامج الدعم الحكومية المتاحة لهم ومشاركة أفكارهم وطموحاتهم وكل ما يخصهم في مجال ريادة الأعمال، من خلال هذه المبادرة، وإيجاد مظلة تجمع بين المسؤولية في القطاعات ذات العلاقة لذوي الإعاقة للإجابة عن كل استفساراتهم حول المشاريع الريادية، وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم للمجتمع، وتمكينهم من التحول الرقمي وتذليل المعوقات التي تواجه مشاريعهم الريادية.

حضر حفل التدشين الدكتور فهد العليان نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة، وأفنان البابطين مديرة إدارة الريادة النسائية بمنشآت، ومحمد الحمالي المدير التنفيذي لجمعية حركية.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
11:37 AM

مركز المسؤولية الاجتماعية يدشن مبادرة "تحدي الريادة.. لذوي الإعاقة"

يرعاها بنك الجزيرة وتستهدف دمجهم وتمكينهم وتحقيق استقلالهم الاقتصادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وجمعية الإعاقة الحركية، مبادرة (تحدي الريادة.. لذوي الإعاقة)، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال بهدف تمكينهم من فتح مشاريعهم الريادية واستقلالهم الاقتصادي وجعلهم فئة فاعلة قادرة على العطاء وتوفير سبل العيش التي ترتقي بحياتهم.

وتستهدف المبادرة تحقيق أحد أهداف رؤية 2030، وهو رفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة من 7 إلى 12%، وتمكينهم بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم من خلال برنامج متكامل يشتمل على ندوات، وورش عمل، ودورات يقدمها مختصون ومدربون معتمدون، ينطلق في شهر أبريل ويستمر لمدة 3 أشهر.

وتعد هذا المبادرة التي يرعاها بنك الجزيرة هي الأولى من نوعها حيث ستسهم في تمكين ذوي الإعاقة في المجتمع وإبراز مكامن القوة التي وهبها الله لهم، إضافة إلى تأهيل وتدريب ورفع وعي ثقافة هذه الفئة الغالية وإطلاعهم على كل جديد بما يتوافق مع قدراتهم، وتسليط الضوء على برامج الدعم الحكومية المتاحة لهم ومشاركة أفكارهم وطموحاتهم وكل ما يخصهم في مجال ريادة الأعمال، من خلال هذه المبادرة، وإيجاد مظلة تجمع بين المسؤولية في القطاعات ذات العلاقة لذوي الإعاقة للإجابة عن كل استفساراتهم حول المشاريع الريادية، وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم للمجتمع، وتمكينهم من التحول الرقمي وتذليل المعوقات التي تواجه مشاريعهم الريادية.

حضر حفل التدشين الدكتور فهد العليان نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة، وأفنان البابطين مديرة إدارة الريادة النسائية بمنشآت، ومحمد الحمالي المدير التنفيذي لجمعية حركية.

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