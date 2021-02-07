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بالصور.. تحديث أسطول عربات وحدات الإطفاء والإنقاذ في مطارات المملكة

يتوافق مع أعلى وأحدث المعايير الدولية بهدف تعزيز المنظومة

‫ دشن المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وبحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، مشروع "تحديث أسطول عربات الإطفاء والإنقاذ المطّورة"، الذي يتوافق مع أعلى وأحدث المعايير الدولية بهدف تعزيز منظومة خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات السعودية.

ووفرت الهيئة سيارات ومعدات مكافحة الحريق وعربات المواد الخطرة وفق أحدث المواصفات الفنية للمساهمة في زيادة الكفاءة التشغيلية لعربات مكافحة حرائق الطائرات الرئيسية ورفع مستوى الحماية الإطفائية والاستجابة الفعالة للطوارئ لحماية الأرواح والممتلكات داخل المطارات.

وتحرص الهيئة على دعم وتأمين درجة الحماية الإطفائية المطلوبة في مطارات المملكة، حيث تلتزم الهيئة بمعايير محلية ودولية، المتعلقة بالسلامة والإطفاء والإنقاذ، وذلك في إطار الاهتمام الدولي بخدمات الإطفاء والإنقاذ في المطارات المدنية في العالم، كما عملت الهيئة على تجهيز أحدث المعدات من أساطيل المركبات ذات القدرات المميزة والقادرة على حمل كميات هائلة من المياه ومواد الاطفاء المتعددة وغيرها من الأجهزة والمعدات المتطورة مما يمكن فرق الهيئة للإطفاء من الوصول إلى أي حادث أو حريق يقع -لا قدر الله- في محيط أو مرافق المطار خلال أوقات قياسية حسب ما هو معمول عالميا.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني سعت لتأهيل فنيين من الكوادر الوطنية المتخصصة في خدمات الإطفاء والإنقاذ في العمليات والسلامة بمختلف المطارات السعودية، حيث تلعب الأكاديمية السعودية للطيران المدني الدور الرئيس في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية، وتقدم جميع المهارات والتقنيات الحديثة لتطوير وتدريب العاملين في مختلف مجالات الطيران المدني بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. تحديث أسطول عربات وحدات الإطفاء والإنقاذ في مطارات المملكة
سبق

‫ دشن المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وبحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، مشروع "تحديث أسطول عربات الإطفاء والإنقاذ المطّورة"، الذي يتوافق مع أعلى وأحدث المعايير الدولية بهدف تعزيز منظومة خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات السعودية.

ووفرت الهيئة سيارات ومعدات مكافحة الحريق وعربات المواد الخطرة وفق أحدث المواصفات الفنية للمساهمة في زيادة الكفاءة التشغيلية لعربات مكافحة حرائق الطائرات الرئيسية ورفع مستوى الحماية الإطفائية والاستجابة الفعالة للطوارئ لحماية الأرواح والممتلكات داخل المطارات.

وتحرص الهيئة على دعم وتأمين درجة الحماية الإطفائية المطلوبة في مطارات المملكة، حيث تلتزم الهيئة بمعايير محلية ودولية، المتعلقة بالسلامة والإطفاء والإنقاذ، وذلك في إطار الاهتمام الدولي بخدمات الإطفاء والإنقاذ في المطارات المدنية في العالم، كما عملت الهيئة على تجهيز أحدث المعدات من أساطيل المركبات ذات القدرات المميزة والقادرة على حمل كميات هائلة من المياه ومواد الاطفاء المتعددة وغيرها من الأجهزة والمعدات المتطورة مما يمكن فرق الهيئة للإطفاء من الوصول إلى أي حادث أو حريق يقع -لا قدر الله- في محيط أو مرافق المطار خلال أوقات قياسية حسب ما هو معمول عالميا.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني سعت لتأهيل فنيين من الكوادر الوطنية المتخصصة في خدمات الإطفاء والإنقاذ في العمليات والسلامة بمختلف المطارات السعودية، حيث تلعب الأكاديمية السعودية للطيران المدني الدور الرئيس في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية، وتقدم جميع المهارات والتقنيات الحديثة لتطوير وتدريب العاملين في مختلف مجالات الطيران المدني بالمملكة.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
06:16 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
08:02 PM

بالصور.. تحديث أسطول عربات وحدات الإطفاء والإنقاذ في مطارات المملكة

يتوافق مع أعلى وأحدث المعايير الدولية بهدف تعزيز المنظومة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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‫ دشن المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وبحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، مشروع "تحديث أسطول عربات الإطفاء والإنقاذ المطّورة"، الذي يتوافق مع أعلى وأحدث المعايير الدولية بهدف تعزيز منظومة خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات السعودية.

ووفرت الهيئة سيارات ومعدات مكافحة الحريق وعربات المواد الخطرة وفق أحدث المواصفات الفنية للمساهمة في زيادة الكفاءة التشغيلية لعربات مكافحة حرائق الطائرات الرئيسية ورفع مستوى الحماية الإطفائية والاستجابة الفعالة للطوارئ لحماية الأرواح والممتلكات داخل المطارات.

وتحرص الهيئة على دعم وتأمين درجة الحماية الإطفائية المطلوبة في مطارات المملكة، حيث تلتزم الهيئة بمعايير محلية ودولية، المتعلقة بالسلامة والإطفاء والإنقاذ، وذلك في إطار الاهتمام الدولي بخدمات الإطفاء والإنقاذ في المطارات المدنية في العالم، كما عملت الهيئة على تجهيز أحدث المعدات من أساطيل المركبات ذات القدرات المميزة والقادرة على حمل كميات هائلة من المياه ومواد الاطفاء المتعددة وغيرها من الأجهزة والمعدات المتطورة مما يمكن فرق الهيئة للإطفاء من الوصول إلى أي حادث أو حريق يقع -لا قدر الله- في محيط أو مرافق المطار خلال أوقات قياسية حسب ما هو معمول عالميا.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني سعت لتأهيل فنيين من الكوادر الوطنية المتخصصة في خدمات الإطفاء والإنقاذ في العمليات والسلامة بمختلف المطارات السعودية، حيث تلعب الأكاديمية السعودية للطيران المدني الدور الرئيس في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية، وتقدم جميع المهارات والتقنيات الحديثة لتطوير وتدريب العاملين في مختلف مجالات الطيران المدني بالمملكة.

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