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ببرامج نوعية.. "التدريب التقني" يعلن انطلاق برنامج "أتقن" بمرحلته السادسة

التقديم غداً والتدريب 3 أسابيع بواقع 4 أيام لكل برنامج بإجمالي 16 ساعة تدريبية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، انطلاق برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن" بمرحلته السادسة.

وسيبدأ التقديم على البرامج التدريبية بدءاً من يوم غدٍ، فيما تنطلق مراحل التدريب بتاريخ 1442/8/8هـ، وتستمر لمدة 3 أسابيع، بواقع 4 أيام لكل برنامج تدريبي، بإجمالي 16 ساعة تدريبية.

وستطلق المؤسسة في نسخة "أتقن" السادسة هذا العام برامج تدريبية متخصصة بجوانب متنوّعة، يشارك في تقديمها مع المؤسسة قطاع التدريب الأهلي، حيث تم اختيار البرامج بعناية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، وسيستفيد من هذه البرامج التدريبية جميع أفراد المجتمع من المواطنين ممّن هم فوق 15 عاماً من الجنسين بمقابل رمزي وستقدم البرامج التدريبية -عن بُعد- من خلال المنصات الإلكترونية، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة لسلامة الجميع.

ودعت المؤسسة المهتمين، إلى الاطلاع على البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa، وإكمال عملية التسجيل من خلال الموقع نفسه، وفيما يخص البرامج التدريبية التي يقدمها القطاع الأهلي، فسيتم الإعلان عنها لاحقاً من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنهت تدريب أكثر من 45 ألف متدرب ومتدربة في المراحل السابقة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ببرامج نوعية.. "التدريب التقني" يعلن انطلاق برنامج "أتقن" بمرحلته السادسة
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، انطلاق برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن" بمرحلته السادسة.

وسيبدأ التقديم على البرامج التدريبية بدءاً من يوم غدٍ، فيما تنطلق مراحل التدريب بتاريخ 1442/8/8هـ، وتستمر لمدة 3 أسابيع، بواقع 4 أيام لكل برنامج تدريبي، بإجمالي 16 ساعة تدريبية.

وستطلق المؤسسة في نسخة "أتقن" السادسة هذا العام برامج تدريبية متخصصة بجوانب متنوّعة، يشارك في تقديمها مع المؤسسة قطاع التدريب الأهلي، حيث تم اختيار البرامج بعناية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، وسيستفيد من هذه البرامج التدريبية جميع أفراد المجتمع من المواطنين ممّن هم فوق 15 عاماً من الجنسين بمقابل رمزي وستقدم البرامج التدريبية -عن بُعد- من خلال المنصات الإلكترونية، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة لسلامة الجميع.

ودعت المؤسسة المهتمين، إلى الاطلاع على البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa، وإكمال عملية التسجيل من خلال الموقع نفسه، وفيما يخص البرامج التدريبية التي يقدمها القطاع الأهلي، فسيتم الإعلان عنها لاحقاً من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنهت تدريب أكثر من 45 ألف متدرب ومتدربة في المراحل السابقة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن".

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
11:41 AM

ببرامج نوعية.. "التدريب التقني" يعلن انطلاق برنامج "أتقن" بمرحلته السادسة

التقديم غداً والتدريب 3 أسابيع بواقع 4 أيام لكل برنامج بإجمالي 16 ساعة تدريبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، انطلاق برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن" بمرحلته السادسة.

وسيبدأ التقديم على البرامج التدريبية بدءاً من يوم غدٍ، فيما تنطلق مراحل التدريب بتاريخ 1442/8/8هـ، وتستمر لمدة 3 أسابيع، بواقع 4 أيام لكل برنامج تدريبي، بإجمالي 16 ساعة تدريبية.

وستطلق المؤسسة في نسخة "أتقن" السادسة هذا العام برامج تدريبية متخصصة بجوانب متنوّعة، يشارك في تقديمها مع المؤسسة قطاع التدريب الأهلي، حيث تم اختيار البرامج بعناية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، وسيستفيد من هذه البرامج التدريبية جميع أفراد المجتمع من المواطنين ممّن هم فوق 15 عاماً من الجنسين بمقابل رمزي وستقدم البرامج التدريبية -عن بُعد- من خلال المنصات الإلكترونية، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة لسلامة الجميع.

ودعت المؤسسة المهتمين، إلى الاطلاع على البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa، وإكمال عملية التسجيل من خلال الموقع نفسه، وفيما يخص البرامج التدريبية التي يقدمها القطاع الأهلي، فسيتم الإعلان عنها لاحقاً من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنهت تدريب أكثر من 45 ألف متدرب ومتدربة في المراحل السابقة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن".

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