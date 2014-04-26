نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب. وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

هطولات متوسطة إلى غزيرة تواعد جازان.. برد وسيول متوقعة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-26 نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442 01:48 PM

هطولات متوسطة إلى غزيرة تواعد جازان.. برد وسيول متوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية





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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.