"حسوب" توقِّع اتفاقية تتيح مزايا إضافية لحاملي وثيقة العمل الحر بالسعودية

بالتعاون مع شركة عمل المستقبل لتمكين المستقلين وزيادة قدراتهم التنافسية

أعلنت شركة حسوب توقيع اتفاقية تعاون مع شركة عمل المستقبل المسؤولة عن تشغيل برنامج العمل الحر التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتفصيلاً، جاء هذا التعاون بين شركة عمل المستقبل التي تعمل على تنمية اقتصاد العمل الحر والاقتصاد التشاركي في المملكة العربية السعودية، وتدير برامج أنماط العمل الحديثة ومهارات المستقبل، وشركة حسوب التي تدير أكبر منصتين للعمل الحر عربيًّا (مستقل وخمسات) لتمكين المستقلين السعوديين، وزيادة قدراتهم التنافسية.

ووفقًا للاتفاقية، سيحصل المستقلون السعوديون حاملو وثيقة العمل الحر على مزايا إضافية، وتوثيق حساباتهم واعتمادها؛ وهو ما يسهّل على الشركات توظيفهم.

ودعمًا للاستثمار في رأس المال البشري سيتم منح النفاذ بمزايا أعلى للمستقلين السعوديين المسجلين في برنامج العمل الحر بجميع دورات أكاديمية حسوب لتعلُّم البرمجة ومهارات عمل المستقبل.

ويُعد التحول الرقمي من أحد أهم البرامج الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030. ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي داعمًا للتحول الرقمي، وتعزيزًا لمكتسبات برنامج العمل الحر؛ وهو ما سيعزز من فرص المستقلين في السعودية، ويساهم في انتشار ثقافة العمل الحر على نطاق أوسع.

وتعزز الاتفاقية دور شركة حسوب في السعودية التي تعمل على تطوير الأعمال في منصات العمل الحر والتعليم والعمل عن بعد في العالم العربي.

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة عمل المستقبل، المهندس بندر المحمدي: "إن مبادرة التعاون مع المنصات التجارية للعمل الحر والأسواق الرقمية تأتي ضمن سياق العمل المستمر لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، وانطلاقًا من رؤية السعودية 2030، وتماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج العمل الحر في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "تمثل الاتفاقية مع مستقل وخمسات جانبًا استراتيجيًّا في توعية ممارسي العمل الحر بالسعودية، وربط فرص العمل المتنوعة الممكنة من خلال إجراءات التوثيق ووثيقة العمل الحر برحلة التسجيل لدى منصات شركة حسوب (مستقل وخمسات) آليًّا، وبشكل سلس".

وأردف: "تتمثل مزايا الاتفاقية في توفير خيارات التدريب والتأهيل للراغبين بدخول سوق العمل الحر عن طريق التعاون مع أكاديمية حسوب التي توفر دورات أكاديمية وتأهيلية لحاملي وثيقة العمل الحر؛ إذ إن الربط التقني بين المنصتين يسهم في رفع نسبة الأمان والمصداقية لدى المسجلين في منصة مستقل وخمسات، وإتاحة المزيد من الفرص لممارسي العمل الحر السعوديين".

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة حسوب، عبدالمهيمن الآغا: "لقد لمسنا حرص شركة عمل المستقبل على تقديم كل الدعم لتطوير وتحفيز بيئة العمل الحر في المملكة العربية السعودية. نتطلع للعمل مع شركة عمل المستقبل وجميع الشركاء المحليين لتطوير العمل الحر، وتزويد المستقلين بجميع الأدوات والمهارات اللازمة؛ لتمكنهم من المنافسة محليًّا وعالميًّا".

وفي الختام تؤكد هذه الاتفاقية جهود شركة عمل المستقبل من أجل خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين، وبناء أنظمة عمل مرنة، تستقطب الشباب بغض النظر عن وقت ومكان العمل. كما تبيِّن التزام شركة حسوب من خلال منصاتها المختلفة بدعم العمل الحر والتعليم والعمل عن بعد، والاستثمار في مهارات ووظائف المستقبل في السعودية والدول العربية كافة.