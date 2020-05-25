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المدير الرياضي لـ"بارما": نريد "جيوفينكو" وننتظر رد "الهلاليين"

قال دانييل فاجيانو المدير الرياضي لنادي بارما الإيطالي أنهم لا يزالون مهتمين بضم محترف نادي الهلال الحالي، اللاعب سيبستيان تيغالي وأنهم ينتظرون رد إدارة ناديه بشأن إمكانية الموافقة على نقله .

وسبق وخرج اللاعب بتصريحات أبدى فيها رغبته في العودة للدوري الإيطالي من جديد طمعاً في عودته مرة أخرى لصفوف منتخب بلاده مبديًا في الوقت ذاته سعادته مع الهلال.

إلى ذلك نفت مصادر قريبة من النادي السعودي وجود مفاوضات مع اللاعب المغربي يونس بلهندة لاعب غلطة سراي التركي رداً على وكيل اللاعب الذي كان قد صرّح سابقاً بوجود اهتمام من إدارة الهلال بضمه .

إلى ذلك لم يتضح حتى الآن موقف كل من اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو وزميله بالفريق بافيتمبي غوميز اللذين ينتهي عقداهما مع الفريق بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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المدير الرياضي لـ"بارما": نريد "جيوفينكو" وننتظر رد "الهلاليين"
سبق

قال دانييل فاجيانو المدير الرياضي لنادي بارما الإيطالي أنهم لا يزالون مهتمين بضم محترف نادي الهلال الحالي، اللاعب سيبستيان تيغالي وأنهم ينتظرون رد إدارة ناديه بشأن إمكانية الموافقة على نقله .

وسبق وخرج اللاعب بتصريحات أبدى فيها رغبته في العودة للدوري الإيطالي من جديد طمعاً في عودته مرة أخرى لصفوف منتخب بلاده مبديًا في الوقت ذاته سعادته مع الهلال.

إلى ذلك نفت مصادر قريبة من النادي السعودي وجود مفاوضات مع اللاعب المغربي يونس بلهندة لاعب غلطة سراي التركي رداً على وكيل اللاعب الذي كان قد صرّح سابقاً بوجود اهتمام من إدارة الهلال بضمه .

إلى ذلك لم يتضح حتى الآن موقف كل من اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو وزميله بالفريق بافيتمبي غوميز اللذين ينتهي عقداهما مع الفريق بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
05:52 PM

المدير الرياضي لـ"بارما": نريد "جيوفينكو" وننتظر رد "الهلاليين"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,001

قال دانييل فاجيانو المدير الرياضي لنادي بارما الإيطالي أنهم لا يزالون مهتمين بضم محترف نادي الهلال الحالي، اللاعب سيبستيان تيغالي وأنهم ينتظرون رد إدارة ناديه بشأن إمكانية الموافقة على نقله .

وسبق وخرج اللاعب بتصريحات أبدى فيها رغبته في العودة للدوري الإيطالي من جديد طمعاً في عودته مرة أخرى لصفوف منتخب بلاده مبديًا في الوقت ذاته سعادته مع الهلال.

إلى ذلك نفت مصادر قريبة من النادي السعودي وجود مفاوضات مع اللاعب المغربي يونس بلهندة لاعب غلطة سراي التركي رداً على وكيل اللاعب الذي كان قد صرّح سابقاً بوجود اهتمام من إدارة الهلال بضمه .

إلى ذلك لم يتضح حتى الآن موقف كل من اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو وزميله بالفريق بافيتمبي غوميز اللذين ينتهي عقداهما مع الفريق بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

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