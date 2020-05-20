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السعودية متى وأين؟.. مسابقة تفاعلية لـ "الدارة" عن الصور التاريخية

لإثراء المعلومات التاريخية لدى متابعيها وتنشيط الذاكرة البصرية لديهم

تقيم دارة الملك عبد العزيز، مسابقة ثقافية تفاعلية عن الصور التاريخية السعودية عبر حسابها في الإنستجرام Darahfoundation@ بهدف إثراء المعلومات التاريخية لدى متابعيها وتنشيط الذاكرة البصرية لديهم والتدريب على الربط بين عناصر الصورة والمقارنة والمقاربة للوصول إلى الحل، وذلك لكون الصورة الفوتوغرافية وثيقة تاريخية، ومصدراً ثرياً للتاريخ السياسي والاجتماعي للدولة والمجتمع، وعامل ترجيح مهماً بين المعلومات التاريخية.

وتنشر "الدارة" ضمن هذه المسابقة التحفيزية "متى وأين؟" صورة من كل المناطق، وعن مختلف الأنشطة والآثار للتسابق إلى معرفة مكانها وزمانها بين المتابعين، وتتزامن المسابقة مع التزام الجميع بالبقاء في منازلهم تقيداً بالإجراءات الوقائية خلال هذه الجائحة بغرض استثمار الوقت، وتفعيل الأنشطة الثقافية ضمن المسؤولية الاجتماعية والتثقيفية للدارة في مثل هذه الأزمة الصحية.

دارة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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السعودية متى وأين؟.. مسابقة تفاعلية لـ "الدارة" عن الصور التاريخية
سبق

تقيم دارة الملك عبد العزيز، مسابقة ثقافية تفاعلية عن الصور التاريخية السعودية عبر حسابها في الإنستجرام Darahfoundation@ بهدف إثراء المعلومات التاريخية لدى متابعيها وتنشيط الذاكرة البصرية لديهم والتدريب على الربط بين عناصر الصورة والمقارنة والمقاربة للوصول إلى الحل، وذلك لكون الصورة الفوتوغرافية وثيقة تاريخية، ومصدراً ثرياً للتاريخ السياسي والاجتماعي للدولة والمجتمع، وعامل ترجيح مهماً بين المعلومات التاريخية.

وتنشر "الدارة" ضمن هذه المسابقة التحفيزية "متى وأين؟" صورة من كل المناطق، وعن مختلف الأنشطة والآثار للتسابق إلى معرفة مكانها وزمانها بين المتابعين، وتتزامن المسابقة مع التزام الجميع بالبقاء في منازلهم تقيداً بالإجراءات الوقائية خلال هذه الجائحة بغرض استثمار الوقت، وتفعيل الأنشطة الثقافية ضمن المسؤولية الاجتماعية والتثقيفية للدارة في مثل هذه الأزمة الصحية.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
12:18 PM

السعودية متى وأين؟.. مسابقة تفاعلية لـ "الدارة" عن الصور التاريخية

لإثراء المعلومات التاريخية لدى متابعيها وتنشيط الذاكرة البصرية لديهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تقيم دارة الملك عبد العزيز، مسابقة ثقافية تفاعلية عن الصور التاريخية السعودية عبر حسابها في الإنستجرام Darahfoundation@ بهدف إثراء المعلومات التاريخية لدى متابعيها وتنشيط الذاكرة البصرية لديهم والتدريب على الربط بين عناصر الصورة والمقارنة والمقاربة للوصول إلى الحل، وذلك لكون الصورة الفوتوغرافية وثيقة تاريخية، ومصدراً ثرياً للتاريخ السياسي والاجتماعي للدولة والمجتمع، وعامل ترجيح مهماً بين المعلومات التاريخية.

وتنشر "الدارة" ضمن هذه المسابقة التحفيزية "متى وأين؟" صورة من كل المناطق، وعن مختلف الأنشطة والآثار للتسابق إلى معرفة مكانها وزمانها بين المتابعين، وتتزامن المسابقة مع التزام الجميع بالبقاء في منازلهم تقيداً بالإجراءات الوقائية خلال هذه الجائحة بغرض استثمار الوقت، وتفعيل الأنشطة الثقافية ضمن المسؤولية الاجتماعية والتثقيفية للدارة في مثل هذه الأزمة الصحية.

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