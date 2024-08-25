"مسيّرة" خرجت من صنعاء باتجاه خميس مشيط فسقطت معلنة فشلاً حوثياً جديداً

المالكي: "التحالف" يتخذ أفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات

أعلنت قوات التحالف اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من "صنعاء"، صباح اليوم، باتجاه خميس مشيط.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيّار مصيرها الفشل -بفضل الله-، ويتخذ "التحالف" الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك كافة؛ للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، مشيراً إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبّر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية وتؤكّد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومَن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها النجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكّد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

وأكّد المتحدث باسم قوات التحالف، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضدّ هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.