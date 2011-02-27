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5 آلاف استشارة أسرية يقدمها مركز الإرشاد الأسري في الأفلاج

نظم ملتقى الارتقاء الإرشادي في مركز التنمية الاجتماعية

تصوير : أنس عيسى :ساهم مركز الإرشاد الأسري في محافظة الأفلاج بتقديم حوالي 5 آلاف استشارة أسرية خلال عام، وساهم في المركز في حل العديد من المشكلات الأسرية بكل سرية وأمان وقدم العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية بالمحافظة ومعالجة الانحرافات السلوكية والإهمال والتخلي عن المسؤولية والعنف الأسري والخلافات الزوجية وغيرها .

وفي شأن ذي صلة أقام مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج بالتعاون مع "التعليم" اليوم الاثنين ملتقى الارتقاء الإرشادي الذي نظمه مركز الإرشاد الأسري، استهدف المرشدين الطلابيين والمرشدات بمدارس المحافظة، استهل بكلمة ترحيبية من مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج معجب الكبرا ثمن خلالها جهود تعليم الأفلاج وما تقوم به من شراكات اجتماعية وأعمال تطوعية وغيرها من الأعمال التربوية الأخرى مع عدد من اللجان والجمعيات بالمحافظة وتلبية مطالب تنمية الأفلاج فيما يخدم المجتمع.

تلا ذلك كلمة افتتاحية لمدير تعليم الأفلاج محمد الزايد رحب فيها بالجميع وشكر مركز التنمية الاجتماعية وما يقوم به من أعمال اجتماعية بالمحافظة، كما ثمن لمركز الإرشاد الأسري تنظيم مثل تلك الملتقيات، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية المرشدين والمرشدات بالمدارس ودورهم الفاعل في العملية التعليمية والإرشادية وأبرز مهنية المرشد الطلابي في مهارة الوصول للطالب ومعالجة السلوكيات وتعديها للأفضل .

بعد ذلك استمرت فعاليات الملتقى بتنفيذ مسؤولي مركز الإرشاد الأسري العديد من المحاور منها: المحور الأول: مهنية العمل الإرشادي، والمحور الثاني: مفاهيم خاطئة تنسب إلى التوجيه والإرشاد والمحور الثالث: مهارات العمل الإرشادي وكيفية تطويعها في الإرشاد الفردي والإرشاد الجمعي والمحور الرابع: أهم طرق تعديل السلوك، واختتم الملتقى بطرح النقاش بين الحضور ومسؤولي مركز الإرشاد الأسري.

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5 آلاف استشارة أسرية يقدمها مركز الإرشاد الأسري في الأفلاج
سبق

تصوير : أنس عيسى :ساهم مركز الإرشاد الأسري في محافظة الأفلاج بتقديم حوالي 5 آلاف استشارة أسرية خلال عام، وساهم في المركز في حل العديد من المشكلات الأسرية بكل سرية وأمان وقدم العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية بالمحافظة ومعالجة الانحرافات السلوكية والإهمال والتخلي عن المسؤولية والعنف الأسري والخلافات الزوجية وغيرها .

وفي شأن ذي صلة أقام مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج بالتعاون مع "التعليم" اليوم الاثنين ملتقى الارتقاء الإرشادي الذي نظمه مركز الإرشاد الأسري، استهدف المرشدين الطلابيين والمرشدات بمدارس المحافظة، استهل بكلمة ترحيبية من مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج معجب الكبرا ثمن خلالها جهود تعليم الأفلاج وما تقوم به من شراكات اجتماعية وأعمال تطوعية وغيرها من الأعمال التربوية الأخرى مع عدد من اللجان والجمعيات بالمحافظة وتلبية مطالب تنمية الأفلاج فيما يخدم المجتمع.

تلا ذلك كلمة افتتاحية لمدير تعليم الأفلاج محمد الزايد رحب فيها بالجميع وشكر مركز التنمية الاجتماعية وما يقوم به من أعمال اجتماعية بالمحافظة، كما ثمن لمركز الإرشاد الأسري تنظيم مثل تلك الملتقيات، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية المرشدين والمرشدات بالمدارس ودورهم الفاعل في العملية التعليمية والإرشادية وأبرز مهنية المرشد الطلابي في مهارة الوصول للطالب ومعالجة السلوكيات وتعديها للأفضل .

بعد ذلك استمرت فعاليات الملتقى بتنفيذ مسؤولي مركز الإرشاد الأسري العديد من المحاور منها: المحور الأول: مهنية العمل الإرشادي، والمحور الثاني: مفاهيم خاطئة تنسب إلى التوجيه والإرشاد والمحور الثالث: مهارات العمل الإرشادي وكيفية تطويعها في الإرشاد الفردي والإرشاد الجمعي والمحور الرابع: أهم طرق تعديل السلوك، واختتم الملتقى بطرح النقاش بين الحضور ومسؤولي مركز الإرشاد الأسري.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
07:26 PM

5 آلاف استشارة أسرية يقدمها مركز الإرشاد الأسري في الأفلاج

نظم ملتقى الارتقاء الإرشادي في مركز التنمية الاجتماعية

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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تصوير : أنس عيسى :ساهم مركز الإرشاد الأسري في محافظة الأفلاج بتقديم حوالي 5 آلاف استشارة أسرية خلال عام، وساهم في المركز في حل العديد من المشكلات الأسرية بكل سرية وأمان وقدم العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية بالمحافظة ومعالجة الانحرافات السلوكية والإهمال والتخلي عن المسؤولية والعنف الأسري والخلافات الزوجية وغيرها .

وفي شأن ذي صلة أقام مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج بالتعاون مع "التعليم" اليوم الاثنين ملتقى الارتقاء الإرشادي الذي نظمه مركز الإرشاد الأسري، استهدف المرشدين الطلابيين والمرشدات بمدارس المحافظة، استهل بكلمة ترحيبية من مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج معجب الكبرا ثمن خلالها جهود تعليم الأفلاج وما تقوم به من شراكات اجتماعية وأعمال تطوعية وغيرها من الأعمال التربوية الأخرى مع عدد من اللجان والجمعيات بالمحافظة وتلبية مطالب تنمية الأفلاج فيما يخدم المجتمع.

تلا ذلك كلمة افتتاحية لمدير تعليم الأفلاج محمد الزايد رحب فيها بالجميع وشكر مركز التنمية الاجتماعية وما يقوم به من أعمال اجتماعية بالمحافظة، كما ثمن لمركز الإرشاد الأسري تنظيم مثل تلك الملتقيات، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية المرشدين والمرشدات بالمدارس ودورهم الفاعل في العملية التعليمية والإرشادية وأبرز مهنية المرشد الطلابي في مهارة الوصول للطالب ومعالجة السلوكيات وتعديها للأفضل .

بعد ذلك استمرت فعاليات الملتقى بتنفيذ مسؤولي مركز الإرشاد الأسري العديد من المحاور منها: المحور الأول: مهنية العمل الإرشادي، والمحور الثاني: مفاهيم خاطئة تنسب إلى التوجيه والإرشاد والمحور الثالث: مهارات العمل الإرشادي وكيفية تطويعها في الإرشاد الفردي والإرشاد الجمعي والمحور الرابع: أهم طرق تعديل السلوك، واختتم الملتقى بطرح النقاش بين الحضور ومسؤولي مركز الإرشاد الأسري.

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