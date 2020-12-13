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"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها

خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا (COVID-19) اليوم الأحد

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر مستجدات اللقاحات في السعودية، والأوضاع العالمية، والموجة الثانية، وخريطة الإصابات الأسبوعية، وأبرز الاستفسارات على مركز خدمة 937، وإحصائيات الحالات، والخدمات الصحية محليًّا.

كما يستعرض الدكتور عادل الهرف، نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء، تسجيل لقاحات كورونا كوفيد 19 في السعودية، والآلية التي اعتمدت بها هيئة الغذاء والدواء لقاح "فايزر-بيونتيك" لفيروس كورونا (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine)، ومأمونية اللقاحات بعد استخدامها.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

وزارة الصحة هيئة الغذاء والدواء فيروس كورونا الجديد الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها
سبق

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر مستجدات اللقاحات في السعودية، والأوضاع العالمية، والموجة الثانية، وخريطة الإصابات الأسبوعية، وأبرز الاستفسارات على مركز خدمة 937، وإحصائيات الحالات، والخدمات الصحية محليًّا.

كما يستعرض الدكتور عادل الهرف، نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء، تسجيل لقاحات كورونا كوفيد 19 في السعودية، والآلية التي اعتمدت بها هيئة الغذاء والدواء لقاح "فايزر-بيونتيك" لفيروس كورونا (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine)، ومأمونية اللقاحات بعد استخدامها.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
12:40 AM

"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها

خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا (COVID-19) اليوم الأحد

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
1,603

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) اليوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر مستجدات اللقاحات في السعودية، والأوضاع العالمية، والموجة الثانية، وخريطة الإصابات الأسبوعية، وأبرز الاستفسارات على مركز خدمة 937، وإحصائيات الحالات، والخدمات الصحية محليًّا.

كما يستعرض الدكتور عادل الهرف، نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء، تسجيل لقاحات كورونا كوفيد 19 في السعودية، والآلية التي اعتمدت بها هيئة الغذاء والدواء لقاح "فايزر-بيونتيك" لفيروس كورونا (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine)، ومأمونية اللقاحات بعد استخدامها.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

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