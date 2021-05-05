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الحملة على قدم وساق.. أمريكا صوب التلقيح الشامل بـ 247 مليون جرعة

تشمل جرعتين من لقاحَي "موديرنا" و"فايزر" وجرعة واحدة من "جونسون"

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الولايات المتحدة منحت 247 مليوناً و769049 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في البلاد حتى أمس الثلاثاء.

وأعلنت المراكز الأمريكية أن 147 مليوناً و894671 شخصاً تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 106 ملايين و168588 شخصاً بشكل كامل بحلول يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم توزيع 318 مليوناً و474035 جرعة.

ووفق رويترز، تشمل الحصيلة التي أعلنتها المراكز الأمريكية، جرعتين من لقاحَي "موديرنا" و"فايزر/بيونتيك"، وجرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" وذلك حتى صباح أمس الثلاثاء.

وأضافت المراكز الأمريكية أنه تم منح 7.802.685 جرعة عبر مؤسسات الرعاية طويلة الأمد.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تتصدّر قائمة الدول الأكثر تضرراً من جرّاء تفشي وباء كورونا، حيث سجّلت حتى الآن أكثر من 578 حالة وفاة، وارتفع إجمالي الإصابات فيها إلى أكثر من 32.5 مليون إصابة.

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الحملة على قدم وساق.. أمريكا صوب التلقيح الشامل بـ 247 مليون جرعة
سبق

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الولايات المتحدة منحت 247 مليوناً و769049 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في البلاد حتى أمس الثلاثاء.

وأعلنت المراكز الأمريكية أن 147 مليوناً و894671 شخصاً تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 106 ملايين و168588 شخصاً بشكل كامل بحلول يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم توزيع 318 مليوناً و474035 جرعة.

ووفق رويترز، تشمل الحصيلة التي أعلنتها المراكز الأمريكية، جرعتين من لقاحَي "موديرنا" و"فايزر/بيونتيك"، وجرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" وذلك حتى صباح أمس الثلاثاء.

وأضافت المراكز الأمريكية أنه تم منح 7.802.685 جرعة عبر مؤسسات الرعاية طويلة الأمد.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تتصدّر قائمة الدول الأكثر تضرراً من جرّاء تفشي وباء كورونا، حيث سجّلت حتى الآن أكثر من 578 حالة وفاة، وارتفع إجمالي الإصابات فيها إلى أكثر من 32.5 مليون إصابة.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
11:44 AM

الحملة على قدم وساق.. أمريكا صوب التلقيح الشامل بـ 247 مليون جرعة

تشمل جرعتين من لقاحَي "موديرنا" و"فايزر" وجرعة واحدة من "جونسون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الولايات المتحدة منحت 247 مليوناً و769049 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في البلاد حتى أمس الثلاثاء.

وأعلنت المراكز الأمريكية أن 147 مليوناً و894671 شخصاً تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 106 ملايين و168588 شخصاً بشكل كامل بحلول يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم توزيع 318 مليوناً و474035 جرعة.

ووفق رويترز، تشمل الحصيلة التي أعلنتها المراكز الأمريكية، جرعتين من لقاحَي "موديرنا" و"فايزر/بيونتيك"، وجرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" وذلك حتى صباح أمس الثلاثاء.

وأضافت المراكز الأمريكية أنه تم منح 7.802.685 جرعة عبر مؤسسات الرعاية طويلة الأمد.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تتصدّر قائمة الدول الأكثر تضرراً من جرّاء تفشي وباء كورونا، حيث سجّلت حتى الآن أكثر من 578 حالة وفاة، وارتفع إجمالي الإصابات فيها إلى أكثر من 32.5 مليون إصابة.

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