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أكثر من 156 ألف زائر لمعرض الكتاب بجدة منذ انطلاقه

وسط تنافس 400 دار نشر من 40 دولة و50 فعالية متنوعة

سجّل معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة حضورًا جيدًا من الزوار منذ انطلاقته، حتى مساء اليوم، إذ بلغ عددهم ١٥٦١٤٣ زائرًا ، مواطنين ومقيمين، من داخل المملكة وخارجها.

وتفصيلاً، استطاع المعرض نيل اهتمام المثقفين عمومًا، وسط تنافس ٤٠٠ دار نشر، إذ عمدت هذه الدور المشاركة من 40 دولة، إلى عرض إصداراتها المتنوعة ومن شتى أوعية المعرفة، بطرق تستهوي القراء، وتتناغم مع أذواقهم وميولهم، لتزاحم بذلك عناوين الكتب على قوائمهم.

واستطاع المعرض أن يجذب زواره عبر ٣٥٠ عنوانًا في شتى أوعية المعرفة، فيما لا تزال منصات توقيع الكتب تستقبل المؤلفين والمؤلفات يوميًا، الذين حرصوا على أن يكونوا ضمن ٢٠٠ مؤلف ومؤلفة نالوا الترخيص اللازم لذلك من إدارة المعرض قبيل انطلاق المعرض، في حين يتواصل البرنامج الثقافي المتضمن 50 فعالية متنوعة.

ومازال المعرض بدوره مستمرًا في دعمه للمؤلفين السعوديين من خلال جناح المؤلفين، ليقدموا فيه مؤلفاتهم التي تعذر عليهم الاتفاق مع دار نشر لتتبنى مؤلفاتهم خلال فعاليات المعرض، الأمر الذي أخذته وزارة الثقافة على عاتقها ممثلة في إدارة المعرض، في إطار دعمها للثقافة والمثقفين، إذ قدمت لهم فرصة عرض مؤلفاتهم وتسويقها من خلال هذا الجناح، الذي يحظى بتوافد الزوار بمختلف اهتماماتهم وشرائحهم.

معرض جدة الدولي للكتاب وزارة الثقافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 156 ألف زائر لمعرض الكتاب بجدة منذ انطلاقه
سبق

سجّل معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة حضورًا جيدًا من الزوار منذ انطلاقته، حتى مساء اليوم، إذ بلغ عددهم ١٥٦١٤٣ زائرًا ، مواطنين ومقيمين، من داخل المملكة وخارجها.

وتفصيلاً، استطاع المعرض نيل اهتمام المثقفين عمومًا، وسط تنافس ٤٠٠ دار نشر، إذ عمدت هذه الدور المشاركة من 40 دولة، إلى عرض إصداراتها المتنوعة ومن شتى أوعية المعرفة، بطرق تستهوي القراء، وتتناغم مع أذواقهم وميولهم، لتزاحم بذلك عناوين الكتب على قوائمهم.

واستطاع المعرض أن يجذب زواره عبر ٣٥٠ عنوانًا في شتى أوعية المعرفة، فيما لا تزال منصات توقيع الكتب تستقبل المؤلفين والمؤلفات يوميًا، الذين حرصوا على أن يكونوا ضمن ٢٠٠ مؤلف ومؤلفة نالوا الترخيص اللازم لذلك من إدارة المعرض قبيل انطلاق المعرض، في حين يتواصل البرنامج الثقافي المتضمن 50 فعالية متنوعة.

ومازال المعرض بدوره مستمرًا في دعمه للمؤلفين السعوديين من خلال جناح المؤلفين، ليقدموا فيه مؤلفاتهم التي تعذر عليهم الاتفاق مع دار نشر لتتبنى مؤلفاتهم خلال فعاليات المعرض، الأمر الذي أخذته وزارة الثقافة على عاتقها ممثلة في إدارة المعرض، في إطار دعمها للثقافة والمثقفين، إذ قدمت لهم فرصة عرض مؤلفاتهم وتسويقها من خلال هذا الجناح، الذي يحظى بتوافد الزوار بمختلف اهتماماتهم وشرائحهم.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
12:36 AM

أكثر من 156 ألف زائر لمعرض الكتاب بجدة منذ انطلاقه

وسط تنافس 400 دار نشر من 40 دولة و50 فعالية متنوعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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سجّل معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة حضورًا جيدًا من الزوار منذ انطلاقته، حتى مساء اليوم، إذ بلغ عددهم ١٥٦١٤٣ زائرًا ، مواطنين ومقيمين، من داخل المملكة وخارجها.

وتفصيلاً، استطاع المعرض نيل اهتمام المثقفين عمومًا، وسط تنافس ٤٠٠ دار نشر، إذ عمدت هذه الدور المشاركة من 40 دولة، إلى عرض إصداراتها المتنوعة ومن شتى أوعية المعرفة، بطرق تستهوي القراء، وتتناغم مع أذواقهم وميولهم، لتزاحم بذلك عناوين الكتب على قوائمهم.

واستطاع المعرض أن يجذب زواره عبر ٣٥٠ عنوانًا في شتى أوعية المعرفة، فيما لا تزال منصات توقيع الكتب تستقبل المؤلفين والمؤلفات يوميًا، الذين حرصوا على أن يكونوا ضمن ٢٠٠ مؤلف ومؤلفة نالوا الترخيص اللازم لذلك من إدارة المعرض قبيل انطلاق المعرض، في حين يتواصل البرنامج الثقافي المتضمن 50 فعالية متنوعة.

ومازال المعرض بدوره مستمرًا في دعمه للمؤلفين السعوديين من خلال جناح المؤلفين، ليقدموا فيه مؤلفاتهم التي تعذر عليهم الاتفاق مع دار نشر لتتبنى مؤلفاتهم خلال فعاليات المعرض، الأمر الذي أخذته وزارة الثقافة على عاتقها ممثلة في إدارة المعرض، في إطار دعمها للثقافة والمثقفين، إذ قدمت لهم فرصة عرض مؤلفاتهم وتسويقها من خلال هذا الجناح، الذي يحظى بتوافد الزوار بمختلف اهتماماتهم وشرائحهم.

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