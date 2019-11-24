"التحالف": دمرنا 231 لغماً بحرياً كانت تهدد السفن التجارية وناقلات النفط

أكد أن الجهود تسهم في حرية الملاحة.. و"الحوثي" يواصل سلوكه العدائي

قال تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الثلاثاء، إنه قام بتدمير ٢٣١ لغماً بحرياً كانت تمثل تهديداً للسفن التجارية وناقلات النفط العملاقة.

وتفصيلاً، أوضح التحالف أن جهوده البحرية أسهمت في حرية الملاحة والتجارة العالمية، مشيراً إلى أن هناك تصعيد وسلوك عدائي لدى ميليشيا الحوثي بنشر 11 لغماً بحرياً عشوائياً.