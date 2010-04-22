المملكة تواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية بالأردن ولبنان وموريتانيا

امتدادًا للمشاريع المقدمة.. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجاً في عدد من المحافظات بالمملكة الأردنية الهاشمية.



وجرى توزيع 6.056 سلة غذائية رمضانية في العاصمة عمّان، ومحافظات الزرقاء، وعجلون، وإربد، وجرش، والبلقاء، والطفيلة، والكرك، ومعان، والعقبة، استفاد منها 6.056 أسرة بواقع 30.280 فردًا.



ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب الأردني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك1442هـ.



إلى هذا اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الجمهورية اللبنانية لعام 1442هـ.



وجرى خلال المشروع توزيع 14.288 سلة غذائية على الأسر اللبنانية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين، استفاد منها 70 ألف فرد.



ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان المبارك لتشمل الأسر الأكثر احتياجًا.



كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.



وجرى توزيع طن و700 كيلو غرام من السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في مقاطعة عرفات بمدينة نواكشوط، استفاد منها 204 مستفيدين.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية الرمضانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب الموريتاني الشقيق.