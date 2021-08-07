خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 396 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 776178 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 753806 حالات شفاء بعد تسجيل 1061 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10116 حالة.
الأردن
فيروس كورونا الجديد
خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 396 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-07
سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 776178 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 753806 حالات شفاء بعد تسجيل 1061 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10116 حالة.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
06:48 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:44 AM
خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 396 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 776178 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 753806 حالات شفاء بعد تسجيل 1061 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10116 حالة.