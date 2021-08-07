خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 396 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 776178 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 753806 حالات شفاء بعد تسجيل 1061 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10116 حالة.