آخرها طفل على ظَهْر طير.. قصص صور غير مألوفة شهدتها سماء السعودية

في عام 2018 كانت سماء مكة المكرمة على موعد مع صورة غريبة، جرى تداولها بشكل واسع معبِّرين عن دهشتهم؛ وذلك بعدما شاهدوا جسمًا مضيئًا في السماء، وعجزوا عن تفسير ما يحدث، حتى خرج الباحث الفلكي ملهم هندي ليكشف أن هذا الجسم الغريب الذي أثار الجدل ما هو إلا المحطة الفضائية الدولية، وهي المحطة التي يتم الإشراف عليها دوليًّا، وتدور على ارتفاع 390 كيلومترًا عن سطح كوكب الأرض، بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة، حينما كانت تمرُّ بسماء السعودية.