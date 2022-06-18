آخرها ولادة في الجو.. مواقف إنسانية لا تُنسى أبطالها أطباء وممرضون سعوديون

وكانت البداية حينما فوجئ الطبيب السعودي بعد نصف ساعة من الإقلاع بصدور نداء من طاقم الطائرة للركاب للاستفسار عن وجود طبيب، وحينما قدّم نفسه تبين وجود سيدة فلبينية تعاني من آلام المخاض، وكانت في الأسبوع الـ38 من الحمل، وبعد الفحص الجسدي اتضح أنها على وشك الولادة، وهنا طلب الطبيب من طاقم العمل تجهيز المعدات المتوفرة حتى وُلد الطفل على متن الطائرة، ليتابع بعدها الطبيب حالة الأم والطفل طوال الرحلة التي استغرقت 3 ساعات، لينتهي الأمر بالسعادة التي عمّت الأرجاء بعدما نجح الطبيب السعودي في إنقاذ حياة السيدة في ظل ظروف صعبة.