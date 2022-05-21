آفة "البق الدقيقي" هل ستحرم "جبال جازان" من فرحة حصد "البن الخولاني"

وعن وجود دراسة علمية أو بحث متخصص عن هذه الآفة قال" الفيفي": "إلى الآن لا يوجد أي بحث علمي عن الحشرة، كل الأعمال هي اجتهادات فردية، وقد تم التعرف على الحشرة قبل مجيء الفريق العلمي، وأُبلغت بانتشارها في بني مالك".