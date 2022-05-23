"آل الشيخ": الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030 أسهمت في تعزيز نظام التعليم

واستعرض أبرز ملامح نجاح السعودية في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، مبينًا أن وزارة التعليم دعمت استمرارية التعليم من خلال التحول السريع إلى التعلم عن بُعد للتخفيف من الأثر غير المسبوق للجائحة على التعليم، وذلك من خلال إنشاء "منصة مدرستي للتعلم عن بُعد"، التي خدمت أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، وقدمت التعلم المتزامن وغير المتزامن، إلى جانب إطلاق 25 قناة تعليمية، تغطي جميع مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، وإنشاء "منصة روضتي التعليمية التفاعلية للأطفال الصغار"، وتحويل محتويات التعلم إلى مواد رقمية، بما في ذلك الواقع المعزز والافتراضي لجعل التعلم أكثر فاعلية وجاذبية، وإشراك المعلمين وأولياء الأمور والطلبة في عملية التعلم من خلال تدريب المعلمين، إضافة إلى برامج تدريب أولياء الأمور ومنصة تواصل.