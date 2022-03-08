"آل الشيخ": العلاقات السعودية-المصرية في مجالات التعليم متطورة وحققت أثرًا واضحًا

وأشار إلى أن العلاقات السعودية-المصرية في المجال التعليمي تعد متقدمة، وحققت أثرًا واضحًا في مختلف المستويات بدءًا من الاتفاقيات القائمة في المجالات البحثية والتقنية، وكذلك المشاريع المستقبلية للتوأمة بين عدد من الجامعات العريقة في البلدين، وتشكيل فِرق عمل مشتركة لإعداد إطار عام لمجالات التعاون المستقبلية ذات الاهتمام المشترك.