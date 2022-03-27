"آل الشيخ" لـ400 من طلاب المنح بجاكرتا: كونوا قدوة في الدعوة للوسطية

وأضاف يقول: ‏إن الإسلام دين رحمة، ولكن هناك من المسلمين كما في غيرهم من الملل الأخرى متطرف وغير معتدل، حيث اختُطِف الإسلام ومبادئه من فئات لا تخاف الله سبحانه وتعالى، واستغلت غفلة المسلمين خلال العقود الماضية، حيث أساءوا وأضروا بالإسلام والمسلمين وبلادهم، وقاموا بأعمال لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا يقبلها مؤمن على وجه الأرض، ‏حيث جعلوا من الإسلام خادماً للسياسة من أجل تحقيق مصالح دنيوية.