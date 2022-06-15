"آل الشيخ" يتفقد مسجد "المشعر الحرام" ويبدي تذمره من بقائه 44 عاماً دون تكييف

وتفصيلاً، أبدى الوزير استغرابه من بقاء المسجد الواقع في أحد أهم مناسك الحج 44 عاماً دون تكييف، بين عامي 1395 تاريخ إنشائه، و1439، ووجه بتنفيذ مشروع تنقية الهواء وتبريده في المسجد، وفي هذا العام تم إطلاق مشروع تحديث وتطوير وتنقية الهواء بمعدل 100٪ في 20 دقيقة.