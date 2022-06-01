"آل الشيخ" يحذِّر مجددًا من خطر الإخوان: يسعون لهدم الأوطان وتشريد الشعوب

يُذكر أن حساب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمنصة تويتر يتميز بالجرأة والوضوح في فضح وكشف الجماعات المتطرفة، وبيان خطرها على الدين والأوطان، كما تحقق التغريدات التي ينشرها الحساب انتشارًا واسعًا في مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.