"آل الشيخ" يحذِّر مجددًا من خطر الإخوان: يسعون لهدم الأوطان وتشريد الشعوب

جدَّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التحذير من خطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، واصفًا إياها بأنه لا يوجد على وجه الأرض أحمق وأشر منهم، ويسعون لهدم الأوطان وتشريد الشعوب.
وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "تويتر"، قال فيها: "بالبحث والتقصي، أقسم بالله العظيم أنه لا يوجد على وجه الأرض أحمق وأشر ممن يحمل فكر الإخوان المسلمين. سعوا ويسعون لهدم أوطانهم وتشريد شعوبهم".
وأضاف: "للسرورية منهم فعل كفعل السحر والسم في تفكيك اللحمة الوطنية وتدمير وملاحقة الوطنيين في أنفسهم وأموالهم؛ لأنهم يدافعون عن دينهم وقيادتهم ووطنهم".
يُذكر أن حساب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمنصة تويتر يتميز بالجرأة والوضوح في فضح وكشف الجماعات المتطرفة، وبيان خطرها على الدين والأوطان، كما تحقق التغريدات التي ينشرها الحساب انتشارًا واسعًا في مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.