"آل الشيخ" يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة لـ"الصدقة والزكاة"

جاء ذلك في تعميم أصدره اليوم الأربعاء الموافق 5/ 9/ 1443هـ لفروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة للتوكيد على منسوبي المساجد بتخصيص خطبهم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية ومنها خطبة الجمعة؛ للحث على الصدقة وبيان فضلها وعظم الأجر المترتب عليها، ولما فيها من تفريج للمحتاجين والمعسرين وقضاء الدين عن المدينين وكل ما يلامس حاجة المجتمع.