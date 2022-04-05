آيةٌ فُهِمَت خطأً.. عن وصف بني إسرائيل في "وفضلناهم على العالمين"

ففي الآية 16 من سورة "الجاثية"، يقول الله سبحانه وتعالى: {ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين}، يظن بعض الناس أن معنى العالمين الذين فضلهم الله عليهم؛ أي كل البشر على مر الأزمان، والصواب أن ﷲ فضلهم على عالمي زمانهم فقط.