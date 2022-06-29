أبدت إعجابها الشديد.. ماذا قالت سفيرة أمريكية عما رأته في السعودية؟

وقالت السفيرة الأمريكية على هامش زيارتها إلى الرياض، ولقائها مسؤولين سعوديين، على حسابها في "تويتر": "لقاءات إيجابية في الرياض مع مسؤولين سعوديين، بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية، ووزارة الشؤون الإسلامية، وهيئة حقوق الإنسان السعودية، ورابطة العالم الإسلامي، وغيرها".