أبدت إعجابها الشديد.. ماذا قالت سفيرة أمريكية عما رأته في السعودية؟

أبدت المبعوث الخاص لرصد ومكافحة معاداة السامية بوزارة الخارجية الأمريكية، السفيرة ديبورا ليبستادت، إعجابها الشديد بالتطورات والتغيرات التي تشهدها المملكة في الآونة الأخيرة.
وقالت السفيرة الأمريكية على هامش زيارتها إلى الرياض، ولقائها مسؤولين سعوديين، على حسابها في "تويتر": "لقاءات إيجابية في الرياض مع مسؤولين سعوديين، بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية، ووزارة الشؤون الإسلامية، وهيئة حقوق الإنسان السعودية، ورابطة العالم الإسلامي، وغيرها".
مضيفة: "أنا معجبة بالتغييرات في المملكة العربية السعودية، وأتطلع إلى التعاون المستقبلي، بما في ذلك في مكافحة معاداة السامية".
وعبَّرت "ليبستادت" عن امتنانها لإجراء محادثات مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، لافتة إلى مناقشتها القيم المشتركة بين الإسلام واليهودية.
وقالت في تغريدة: "ممتنة لإجراء محادثة قيمة ومدروسة مع وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، حول أهدافنا المشتركة في تعزيز التسامح ومكافحة الكراهية. ناقشنا القيم المشتركة المتأصلة في اليهودية والإسلام".
وكانت السفيرة الأمريكية قد التقت عددًا من المسؤولين السعوديين خلال زيارتها الحالية إلى الرياض، نوهت خلالها بجهود المملكة العربية السعودية في نشر التسامح ومحاربة التطرف والغلو، مشيرة إلى التطور الذي تشهده المملكة في المجالات كافة.