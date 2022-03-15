أبرزها "نيوم" السعودية.. هذه أهم 5 مشاريع سياحية في الشرق الأوسط

يقع المتحف المصري الكبير غرب القاهرة بالقرب من أهرامات الجيزة، وصُمم ليكون أكبر متحف للآثار في العالم بمساحة 500 ألف متر، وسيضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، كما يتوقع أن يزوره أكثر من 5 ملايين زائر سنويًّا. وتقدر كلفة المتحف بنحو مليار دولار.