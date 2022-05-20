أبناء الشهداء يحضرون نهائي كأس الملك بين الفيحاء والهلال ويعبرون عن سعادتهم بالمشاركة

امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، بأبناء الشهداء من رعاية واهتمام كبيرين؛ شارك عدد منهم بالحضور في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي أقيمت مساء أمس الخميس بين فريقي الهلال والفيحاء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حفظه الله، وذلك بالتنسيق بين وزارة الرياضة، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.