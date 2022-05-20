أبناء الشهداء يحضرون نهائي كأس الملك بين الفيحاء والهلال ويعبرون عن سعادتهم بالمشاركة
امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، بأبناء الشهداء من رعاية واهتمام كبيرين؛ شارك عدد منهم بالحضور في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي أقيمت مساء أمس الخميس بين فريقي الهلال والفيحاء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حفظه الله، وذلك بالتنسيق بين وزارة الرياضة، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
وبهذه المناسبة، عبر الشاب نايف المالكي ابن الشهيد عوض بن سراج المالكي، رحمه الله، عن سعادته بالمشاركة في هذا العرس الرياضي الكبير، وقال: "سعادتي لا توصف بهذه المشاركة، والتي تُوجت بحضور أمير الشباب والرؤية ولي العهد حفظه الله".
وأضاف المالكي: "إن حسن التنظيم والاهتمام الذي شاهدته من قبل منسوبي وزارة الرياضة وصندوق الشهداء والعناية بنا منذ وصولنا وحتى نهاية الحفل، وتخصيص مقاعد لنا في المنصة الفضية جعلتني أشعر بالفخر كوني أحد أبناء الشهداء الذين قدموا دماهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن وقيادته".
من جانبها، قالت سعيدة عقيلي، زوجة الشهيد سعود العصيمي، رحمه الله: منذ أن تلقينا دعوة صندوق الشهداء لحضوري هذه المناسبة والفرحة تغمرهم، وتأتي هذه الدعوة لتؤكد أن أسرة الشهيد محل اهتمام ورعاية من قبل القيادة رعاها الله". وأضافت زوجة الشهيد العصيمي أن فرحة أبنائها بهذا الاهتمام والرعاية يعني لها الشيء الكثير.
أما الطفل عبدالله ابن الشهيد محمد القيسي، رحمه الله، فعبر عن سعادته بكلمات عفوية وصف فيها فرحته بحضور المباراة التي يرعاها ولي العهد، قائلاً إنه سيخبر أصدقاءه في المدرسة بهذا الحدث.
الجدير بالذكر أن وزارة الرياضة وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين قد استضافوا أكثر من 53 مستفيداً من ذوي الشهداء بمختلف أعمارهم لحضور النهائي، وتم تقديم كل التسهيلات والترتيبات لهم منذ لحظة وصولهم إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة حتى عودتهم سالمين إلى منازلهم.