أبها تستقبل الأهالي والزوار بفعاليات فنية منوعة ضمن احتفالاتها بالعيد

تحتضن مدينة أبها ضمن فعاليات وبرامج احتفالات العيد 2022، مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، أولها الألعاب النارية التي ستنطلق من حديقة السد في تمام التاسعة مساء اليوم، إضافة إلى فعاليات فنية وأخرى مسرحية.