أبها تستقبل الأهالي والزوار بفعاليات فنية منوعة ضمن احتفالاتها بالعيد

تحتضن مدينة أبها ضمن فعاليات وبرامج احتفالات العيد 2022، مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، أولها الألعاب النارية التي ستنطلق من حديقة السد في تمام التاسعة مساء اليوم، إضافة إلى فعاليات فنية وأخرى مسرحية.
وخلال الفترة من 4 إلى 6 مايو الجاري تقام على خشبة مسرح جامعة الملك خالد بأبها مسرحية بعنوان "طار بالعجة" في تمام الساعة التاسعة مساء، وتستمر حتى ما بعد منتصف الليل، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: https://enjoy.sa/ar/events/tar-be-alejja.
ويهدف برنامج احتفالات العيد 2022 إلى توفير خيارات ترفيهية متنوعة لاحتفال المواطنين والمقيمين والزائرين؛ حيث يضم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه في مختلف مناطق المملكة.
ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة منصة عيشها على الرابط https://bit.ly/3LxZa9r للاطلاع على تفاصيل فعاليات برنامج احتفالات العيد 2022.