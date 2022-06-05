أبها.. خبراء عالميون يناقشون "التدابير الوقائية في مواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات "

وتناقش الندوة التي تقام فعالياتها في فندق قصر أبها، العلاقة بين الجرائم البيئية وحرائق الغابات، والتعرف على دوافع الجرائم البيئية وأساليبها في حرائق الغابات، وأيضًا إظهار الدور الوقائي للتدابير الاستباقية في الجرائم البيئية للحد من حرائق الغابات لاستدامة التنمية وجودة الحياة، وكذلك التعرف على إسهامات الجامعات ومراكز البحوث الحكومية في مجال حرائق الغابات، والدور الإعلامي الرقمي للوقاية من الجرائم البيئة وحرائق الغابات، إضافة إلى بحث آليات سلامة الغابات وأمنها، والوقوف على أبرز النماذج والتجارب في مجال الجرائم البيئية وحرائق الغابات.