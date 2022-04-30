"أبو الجدائل" يروي بداية عادة "عيدية الأطفال" في جدة: بدأت منذ 90 عامًا

وأضاف: "من المؤكد أن العيدية عادة اجتماعية قديمة يمتدّ تاريخها لقرون، فقبل ما يزيد على 90 عامًا، كانت عيدية الطفل عبارة عن عدد من الهللات أو القروش، وهناك من يعايد على الطفل بربع ريال أو نصف ريال أو ريال من الفضة، حسب قدرتهم المالية".