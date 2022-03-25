أثارت تساؤلات السياح.. "سبق" تكشف سر النسور مكسورة الرؤوس بـ"الحِجْر"

وتفصيلاً، ذكرت عضوة الإرشاد السياحي أن ذلك بعكس الإغريق، حيث كان لديهم معتقد الخوف من الآلهة ويخافون من موضوع التخريب، مشيرة إلى أن هذه النظريات تؤكد أن واقعة تخريب رؤوس النسور هي قديمة الأزل وتعود إلى ما قبل 2500 عام، وليست قريبة كما يعتقد البعض.