أجواء حارة ورياح وغبار.. "الحصيني": لهذا السبب "العواصف أقل حدة"!

وأردف: "الحمد لله يُعتبر هذا العام 1443هـ- 2022م، أقل الأعوام حتى الآن من ناحية عدد العواصف الغبارية، وأقل حدة على المملكة والخليج.. والسبب في ذلك -بعد الله- أن عام 1440هـ كان فيه نطاق الأمطار ورقعتها واسعة؛ سواء في الخليج أو بلاد الشام والعراق الذي ساعد على تثبيت التربة ونبات الأرض بالربيع".