أجواء حارة ورياح وغبار.. "الحصيني": لهذا السبب "العواصف أقل حدة"!

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات المناخية"، عبدالعزيز الحصيني، بحسب المراصد، أجواءَ حارةً على المملكة والخليج نهارًا، معتدلة ليلًا، وحارة جدًّا على الربع الخالي وأجزاء من الإمارات وسلطنة عمان.
وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر": "رياح من متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للغبار على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، ونجران)، والحدود السعودية القطرية الإماراتية".
وأردف: "الحمد لله يُعتبر هذا العام 1443هـ- 2022م، أقل الأعوام حتى الآن من ناحية عدد العواصف الغبارية، وأقل حدة على المملكة والخليج.. والسبب في ذلك -بعد الله- أن عام 1440هـ كان فيه نطاق الأمطار ورقعتها واسعة؛ سواء في الخليج أو بلاد الشام والعراق الذي ساعد على تثبيت التربة ونبات الأرض بالربيع".