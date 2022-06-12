أخصائية لـ"سبق": إهمال "الصحة النفسية" للموظفين والتنمر والتحرش تؤدي إلى كثرة النقل والاستقالة

لأن معظم الموظفين يفضلون التعامل مع استيائهم ومخاوفهم دون اللجوء للتظلم، لإدراك الموظفين أن تجارب التظلم والشكاوى تضر أكثر مما تنفع وترسخ المواقف بدلاً من معالجة القضايا نفسها، من جهة أخرى، نجد أن الموظفين الذين يلجؤون للشكاوى لديهم شعور بالحاجة إلى "القتال" من أجل الحصول على الدعم أو إثبات أنه لم يتم تفهم مواقفهم ولا الحصول على حقهم، وغالباً ما ينتهي الأمر بالموظف الى الشعور بالغضب، خصوصاً عندما لا يكون الأمر في صالحه.