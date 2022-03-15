"أدير العقارية" تطرح مخطط "سمو الخبر" للبيع في مزاد علني

ويشكل المخطط (المعتمد برقم 1/752) فرصة مثالية للاستثمار؛ نظرًا لموقعه الاستراتيجي في حي السيف متوسطًا أهم مدن الشرقية، بإطلالة تجارية فريدة بطول 1.75 كيلومتر على طريق الملك فيصل الذي يربط بين مدينتي الدمام والخُبر، ويتقاطع مع طريقَي الملك سعود والملك عبدالعزيز الذي يصل إلى مدينة الظهران، على مقربة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومجموعة من المخططات الحديثة؛ مما يمنح المشروع ميزة استثنائية للوصول السريع إلى أهم الوجهات وأبرز معالم الجذب الرئيسة في مختلف مدن الشرقية.