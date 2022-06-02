أرامكو السعودية تفوز بجائزة "قولد كويل" في "فن السلامة"

وقال كبير مهندسي منع الخسائر، غسان أبو الفرج، خلال حديثه عن الجائزة: "نحن فخورون للغاية بفوزنا بإحدى جوائز قولد كويل. فعندما نشرنا الكتاب، كنا متيقنين من تميّزه وتفرّده، ولكن الحصول على إشادة من نخبة من الخبراء البارزين في مجال الاتصالات على مستوى العالم كان حدثًا أثلج صدورنا. لا سيما أن المشاركين كانوا من مجموعة متنوعة من الجهات التي تضمنت وكالات تسويق، وجهات استشارات، ومؤسسات غير ربحية، ومؤسسات تعليمية، وحكومات، مما دعانا للشعور بالفخر والاعتزاز، لعلمنا بأن هذا الكتاب كان بالكامل من إنتاج الشركة، منذ البداية وحتى تسليمه".

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