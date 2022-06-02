أرامكو السعودية تفوز بجائزة "قولد كويل" في "فن السلامة"

أعلنت الجمعية الدولية لاتصالات الأعمال (IABC) مؤخرًا فوز أرامكو السعودية بإحدى جوائز قولد كويل 2022م للتميّز والجدارة، وذلك عن كتابها "أرامكو السعودية وفن السلامة" الصادر من إدارة منع الخسائر والذي يأخذ القراء في رحلة بصرية حول منشورات السلامة التي تقدمها الشركة، والتي امتدت على مدار ثمانين عامًا.
وتُصنف الجائزة ضمن 25 فئة مختلفة في مجال الاتصالات، وقد كُلفت لجنة تحكيم لمراجعة وتقييم 406 مشاركات من 16 دولة مختلفة، تضمنت مشاركين يمثلون جهات مختلفة مختصة بمجال الاتصالات يعبرون عن مرئياتها وخبرتها وجغرافيتها وهويتها الشخصية.
ويرفع هذا الكتاب في صفحاته الـ400 وعي القراء وتثقيفهم، سواء كانوا من داخل الشركة أو خارجها، كما يسخّر الإبداع لتعزيز قيمة السلامة ليكون شاهدًا على إيمان الشركة الراسخ بأهمية التوعية بالسلامة في سبيل المحافظة على سلامة موظفيها، ويُعد أكبر منشور غير تقني تنشره إدارة منع الخسائر حتى الآن.
وفي السياق ذاته، قال نائب الرئيس للسلامة والأمن الصناعي، عالي الزهراني: "أودّ أن أهنئ كل القائمين على هذا الكتاب الحائز على الجائزة، حيث إنه يمثّل وسيلة اتصال قوية تستعرض التاريخ الثري والمواهب العظيمة التي ارتبطت بثقافة السلامة الراسخة في أرامكو السعودية. والفوز بمثل هذه الجائزة المرموقة لهو خير شاهد على ثراء المحتوى الذي تم تلخيصه بين جنبات الكتاب، وعلى الاهتمام الذي أولته الشركة لقيمة السلامة الأساس، وعلى جهود الأشخاص الذين كرسوا أنفسهم لهذه الغاية".
وقال كبير مهندسي منع الخسائر، غسان أبو الفرج، خلال حديثه عن الجائزة: "نحن فخورون للغاية بفوزنا بإحدى جوائز قولد كويل. فعندما نشرنا الكتاب، كنا متيقنين من تميّزه وتفرّده، ولكن الحصول على إشادة من نخبة من الخبراء البارزين في مجال الاتصالات على مستوى العالم كان حدثًا أثلج صدورنا. لا سيما أن المشاركين كانوا من مجموعة متنوعة من الجهات التي تضمنت وكالات تسويق، وجهات استشارات، ومؤسسات غير ربحية، ومؤسسات تعليمية، وحكومات، مما دعانا للشعور بالفخر والاعتزاز، لعلمنا بأن هذا الكتاب كان بالكامل من إنتاج الشركة، منذ البداية وحتى تسليمه".
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