"أرامكو" و"أثاث" توقعان مذكرة تفاهم لإعادة تدوير الأثاث

وتابع "الجامع"، قائلًا: إن "نموذج الاقتصاد الدائري في أرامكو السعودية يستهدف إدخال تغيير منهجي أكثر استدامة، بما يضيف المزيد إلى محفظة الشركة من المبادرات في هذا المجال؛ حيث يعمل هذا النموذج على بناء رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والطبيعي، عبر تقليل حجم استهلاك الموارد المحدودة، والحد من حجم النفايات، والحرص على استمرار استخدام المنتجات والمواد، وتجديد النظم الطبيعية".