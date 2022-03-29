"أرقام خضراء" يطل على مشاهدي قناة السعودية خلال رمضان

تبث هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال شهر رمضان برنامج "أرقام خضراء"، ضمن برامجها لدورتها لهذا العام، حيث يسلط البرنامج الضوء على عدد من الإنجازات والأعمال التي قامت بها عدد من الجهات في المملكة بلغة الأرقام التي سوف تطغى على محتوى البرنامج.