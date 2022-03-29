"أرقام خضراء" يطل على مشاهدي قناة السعودية خلال رمضان

يطل برنامج "أرقام خضراء" بفكرته الجديدة على مشاهدي التلفزيون السعودي في شهر رمضان المبارك.
تبث هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال شهر رمضان برنامج "أرقام خضراء"، ضمن برامجها لدورتها لهذا العام، حيث يسلط البرنامج الضوء على عدد من الإنجازات والأعمال التي قامت بها عدد من الجهات في المملكة بلغة الأرقام التي سوف تطغى على محتوى البرنامج.
وقال مقدم البرنامج صالح العنزي: البرنامج اختار العديد من الجهات طوال شهر رمضان، حيث سنتحدث كل يوم عن جهة، وهي بالتأكيد لا تمثل العمل الجبار لجميع الجهات الحكومية، وإنما هي نبذة مهمة لما يقدم.
وأضاف: الأرقام التي ستظهر خلال البرنامج توضح جزءًا من حجم العمل المبذول لمختلف الجهات الحكومية في ظل رؤية المملكة 2030 لخدمة المواطن والمقيم.
وتتنوع حلقات "أرقام خضراء" ما بين الاقتصادية، والخدمة الاجتماعية، والبرامج الخدمية، وغيرها، حيث تمثل كل حلقة قصة تروى لخطط منظمة، واستراتيجيات واضحه، ورؤية سديدة.
جديرٌ بالذكر أن البرنامج يقدم على مدى 30 يومًا في رمضان على قناة السعودية، ليوضح حجم العمل المبذول من مختلف الجهات في سبيل رفعة المملكة وجعلها في مقدمة دول العالم.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد حرصت على إعداد وتقديم حزمة برامجية تراعي خصوصية شهر رمضان وتتعرض لمختلف المجالات.
وسعت الهيئة التمسك بمنهج الالتزام بمعايير عالية الدقة في اختيار البرامج المعنية، بما يناسب ثقافة وذوق العائلة والأفراد والمجتمع ككل، حيث تسعى جاهدة في أن يتسم المحتوى بالثراء وأن يحقق الرسالة السامية الموجهة بهذا الصدد، بطريقة تراعي حاجة المتلقي.