أرقام قياسية ونجاحات استثنائية يحققها جناح المملكة في ختام مشاركته في "إكسبو 2020 دبي"

على صعيد آخر، شارك جناح المملكة في 18 فعالية عالمية وعربية، شملت الأسابيع الموضوعية ومنتديات الأعمال وقيادة الفكر والأحداث القائمة على المعرفة في المعرض، ومن أبرزها؛ أسبوع المناخ والتنوع البيولوجي، وأسبوع التنمية الحضرية والريفية، بالإضافة إلى 13 احتفالية وفعالية واكبت الاحتفالات الدولية، من بينها؛ يوم الغذاء العالمي، اليوم العالمي للطفل، يوم التسامح العالمي، يوم الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم العالمي للتطوع، اليوم العالمي للغة العربية، مبادرة عام القهوة السعودية، اليوم العالمي للتعليم، يوم النمر العربي، اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، يوم الأم العالمي، اليوم العالمي للمياه، ساعة الأرض، ورافقتها مشاركات عدة في احتفاليات دولية وأيام وطنية مثل احتفالات يوم الأمم المتحدة، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السعودي، يوم التأسيس، يوم العلم الإماراتي، اليوم الوطني لمملكة البحرين واليوم الوطني لدولة الكويت.