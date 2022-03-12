أرهبوا الآمنين وقتلوا الأبرياء.. هذا مصير المعتدين في أحداث الدالوة

مرت 7 سنوات على الجريمة المروعة التي ارتكبها عدد من الإرهابيين وأصحاب الفكر الضال في قرية الدالوة شرقي المملكة، قبل أن تعلن وزارة الداخلية اليوم تنفيذ حكم القتل في مرتكبي تلك الجريمة.

الدالوة هي إحدى القرى الصغيرة بالمنطقة الشرقية، وتحديدًا في محافظة الأحساء في المملكة العربية السعودية، تقع على بُعد حوالى خمسة عشر كيلومترًا شرق مدينة الهفوف.

وجاء في بيان وزارة الداخلية اليوم: إدانة كل من/ عبدالله بن سعيد بن عائض القحطاني، و/ طارق بن مساعد بن زيد المطيري، و/ خالد بن زويد ابن قحطان العنزي، و/ مروان بن إبراهيم بن عبداللطيف الظفر، و/ رياض بن أحمد بن علي حربي، و/ بسام بن ناصر بن إبراهيم الحميد، و/ فايز بن عياد بن داموك الرشيدي، و/ أحمد بن مساعد بن زيد المطيري -جميعهم سعوديو الجنسية- بارتكاب عدة جرائم، منها: إطلاق النار على مواطنين في قرية (الدالوة) بمحافظة الأحساء في الشهر الحرام، نتج عنه قتل عدد من المواطنين منهم أطفال، وإصابة آخرين، وقتل رجليْ أمن وإصابة آخرين، وتأمين السلاح والذخيرة لهم.

وتم تنفيذ الحكم الشرعي بقتلهم اليوم السبت ٩/ ٨/ ١٤٤٣، نظير إجرامهم وقتلهم الأبرياء رجالًا وأطفال.

وتعود أحداث واقعة الدالوة إلى يوم 3 نوفمبر 2014، وهي حادثة اعتداء عن طريق إطلاق النار، راح ضحيته مواطنون أبرياء؛ حيث أطلق ثلاثة مسلحين ملثمين النار على مجموعة من الأشخاص؛ مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة تسعة آخرين.

وقع الهجوم في يوم عاشوراء من شهر محرم، وقد أُلقي القبض على ستة أشخاص في حينها وقتل مشتبه فيه.