أزمة في "كوخ ذهب الليث الصخري".. و"البيئة": إحداثات من سعف النخل

وأكد "الغامدي" سعي الوزارة والجهات ذات العلاقة في العمل على تطوير المتنزه بعد البدء في إجراءات استكمال التخصيص، وعبر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعمل اللجان المشتركة بتزويدها بالمرافق الضرورية؛ للحدّ من العمل العشوائي، لافتًا إلى أنه تم وضع اللوحات الإرشادية لتيسير وصول الزوار إلى المواقع، وتم إنشاء جلسات للزوار والمتنزهين وعمل جسور خشبية معلقة؛ لتسهيل الوصول إلى الشلال ودرج خشبي في العمق وأيضًا مظلات خشبية؛ للقيام بالأنشطة المختلفة، دون الإخلال بالتوازن البيئي في المتنزه.