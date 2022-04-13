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"أزواجهم" في سورة "الصافات".. ليس المقصود بها نساءهم
تعرّف على المعنى الصحيح لهذه الكلمة بناءً على سياق الآية
يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.
وخلال شهر رمضان؛ تسلّط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
في الآية 22 من سورة الصافات يقول الله جلّ وعلا: {ٱحۡشُرُوا۟ ٱلَّذِینَ ظَلَمُوا۟ وَأَزۡوَ ٰجَهُمۡ وَمَا كَانُوا۟ یَعۡبُدُونَ}، يظن بعض الناس أن معنى أزواجهم في الآية أي نساءهم، والصواب أن معنى أزواجهم أي أشباههم وأمثالهم.
ذلك أن ﷲ تعالى يحشر يوم القيامة أهل الزنا مع أهل الزنا وأهل الربا مع أهل الربا وشاربي الخمر مع شاربي الخمر وهكذا.