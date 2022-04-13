"أزواجهم" في سورة "الصافات".. ليس المقصود بها نساءهم

في الآية 22 من سورة الصافات يقول الله جلّ وعلا: {ٱحۡشُرُوا۟ ٱلَّذِینَ ظَلَمُوا۟ وَأَزۡوَ ٰ⁠جَهُمۡ وَمَا كَانُوا۟ یَعۡبُدُونَ}، يظن بعض الناس أن معنى أزواجهم في الآية أي نساءهم، والصواب أن معنى أزواجهم أي أشباههم وأمثالهم.