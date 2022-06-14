"أسواق التميمي" تستقبل السفير الفلبيني بفرع حي النزهة بالرياض

كما جدد السيد بروس بوستوك ، رئيس قسم إدارة تطوير المشاريع في أسواق التميمي دعوته الدائمة لخوض تجربة تسوق استثنائية ومتكاملة داخل أسواق التميمي عبرالإستفادة من برنامجي المكافآت الإعتيادي والإلكتروني التي يقدمها المتجر، حيث توفر خدمة “ثماري” عملية احتساب فورية لنقاط التسوق واستبدالها بمبالغ مالية يمكن التبضع من خلالها، مبيناً حرص الإدارة على توفير تجربة حميمة تمكنهم من الإستفادة الدائمة والنوعية للمنتجات التي تقدمها أسواق التميمي، لاسيما تلك المستوردة من الفلبين، والتي تتضمن منتجات نوعية معدة وفق وصفات محلية، كالخبز والكعك وعدد من أصناف الشوكولاته ورقائق البطاطس الفلبينية، لتكون أسواق التميمي داعماً أساسياً لاحتياجات مختلف الجاليات، وتتيح لهم التمتع بخدمة عملاء عالية الجودة في مقابل أسعار منخفضة ونوعية .