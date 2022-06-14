"أسواق التميمي" تستقبل السفير الفلبيني بفرع حي النزهة بالرياض

نظمت أسواق التميمي صباح يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022م زيارة تعريفية لأعضاء السفارة الفلبينية داخل فرع متجر أسواق التميمي الكائن بحي النزهة في العاصمة الرياض، بمشاركة السيد الدكتور عدنان الونتو، سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة العربية السعودية، وعدد من أعضاء السفارة الدبلوماسيين رفيعي المستوى، والسيد بروس بوستوك، رئيس قسم إدارة تطوير المشاريع في أسواق التميمي.
وتعرف السفير الفلبيني والزوار خلال الزيارة على تاريخ أسواق التميمي الذي يضم 99فرعًا داخل المملكة العربية السعودية، و3 فروع داخل مملكة البحرين، بالإضافة إلى استعراض الخبرات الممتدة لأسواق التميمي منذ عام 1979 وحتى اليوم. وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين أسواق التميمي والسفارة بالتزامن مع أسبوع المنتجات الفلبينية الذي تنظمه أسواق التميمي، والذي يضم عروض حصرية وترويجية خاصة بالمنتجات، رغبة منها في بناء تطلعات واضحة تتلائم مع رؤيتها في توفير احتياجات ومستلزمات الجاليات المتنوعة التي تحظى فيها المملكة العربية السعودية، لاسيما الجالية الفلبينية.
ورحبت إدارة التميمي بزيارة السفير التشريفية للفرع، والتي تعكس رغبة الإدارة في تكثيف اللقاءات التفاعلية بين أسواق التميمي وأبناء الجالية الفلبينية وجميع الجنسيات المتواجدة على أرض المملكة العربية السعودية. وبهذه المناسبة، صرح السيد عبدالعزيز التميمي، الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي:" نؤكد حرص أسواق التميمي على تقديم تجربة تسوق فريدة تتلائم مع عملائنا الكرام، إذ نسير على خطط مرسومة ودقيقة في توريد المنتجات الحصرية بأفضل الأسعار دون المساومة على الجودة، لنحقق هدف أسواق التميمي في جعلها خيار التسوق الأول لدى الشعب السعودي والمقيمين على هذه الأرض الغالية كحد سواء".
كما جدد السيد بروس بوستوك ، رئيس قسم إدارة تطوير المشاريع في أسواق التميمي دعوته الدائمة لخوض تجربة تسوق استثنائية ومتكاملة داخل أسواق التميمي عبرالإستفادة من برنامجي المكافآت الإعتيادي والإلكتروني التي يقدمها المتجر، حيث توفر خدمة “ثماري” عملية احتساب فورية لنقاط التسوق واستبدالها بمبالغ مالية يمكن التبضع من خلالها، مبيناً حرص الإدارة على توفير تجربة حميمة تمكنهم من الإستفادة الدائمة والنوعية للمنتجات التي تقدمها أسواق التميمي، لاسيما تلك المستوردة من الفلبين، والتي تتضمن منتجات نوعية معدة وفق وصفات محلية، كالخبز والكعك وعدد من أصناف الشوكولاته ورقائق البطاطس الفلبينية، لتكون أسواق التميمي داعماً أساسياً لاحتياجات مختلف الجاليات، وتتيح لهم التمتع بخدمة عملاء عالية الجودة في مقابل أسعار منخفضة ونوعية .