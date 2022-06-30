"أسواق عبدالله العثيم" تنظم حملة تبرّع بالدم لمنسوبيها

نظمت شركة أسواق عبدالله العثيم "حملة التبرع بالدم" لمنسوبيها على مدار يوم كامل، بالتعاون مع مستشفى الدرعية العام، من خلال العيادة المتنقلة الخاصة بالبرنامج والمتضمنة فريقًا من الأخصائيين والفنيين الطبيين، في مقر معهد أكاديمية العثيم في الرياض، والذين قاموا بتقديم بعض الاستشارات والفحوصات الطبية للموظفين، بالإضافة إلى الإجابة عن استفساراتهم المتعلقـة بالتبرع بالدم والصحة العامة، ولاقت الحملة إقبالًا كبيرًا بمشاركة عدد كبير من منسوبي الشركة.
من جانبه، أكد موفق منصور جمال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم أهمية هذه الحملة التي تعكس روح التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع وإدراك البعد الإنساني لمثل هذه الأنشطة التي تُمثّل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا، وأن الشركة تهدف من خلال دعم هذه الحملات إلى رفع حالة الوعي بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين، واستشعارًا لدور القطاع الخاص في تفعيل الأنشطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية، وإيمانًا بدورها وواجباتها تجاه المجتمع، وتيمنًا بتوجهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، وسيرًا على نهج رؤية المملكة 2030 التي تتضمن ضرورة تفعيل القطاع الخاص لأنشطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية.
يُذكر أن شركة أسواق عبدالله العثيم تولي اهتمامًا كبيرًا لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وتسهم في العديد من المبادرات والفعاليات والبرامج الهادفة والمستمرة في مختلف المجالات، من أبرزها أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني، وزيارة المرضى بالمستشفيات، والدعم الخيري عبر بطاقات سنابل الخير والبطاقات الخاصة بالجمعيات الخيرية، كما تدعم العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية في إطار رسالتها نحو المجتمع.