"أسواق عبدالله العثيم" تنظم حملة تبرّع بالدم لمنسوبيها

من جانبه، أكد موفق منصور جمال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم أهمية هذه الحملة التي تعكس روح التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع وإدراك البعد الإنساني لمثل هذه الأنشطة التي تُمثّل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا، وأن الشركة تهدف من خلال دعم هذه الحملات إلى رفع حالة الوعي بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين، واستشعارًا لدور القطاع الخاص في تفعيل الأنشطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية، وإيمانًا بدورها وواجباتها تجاه المجتمع، وتيمنًا بتوجهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، وسيرًا على نهج رؤية المملكة 2030 التي تتضمن ضرورة تفعيل القطاع الخاص لأنشطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية.