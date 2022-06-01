أطباء بجامعة المؤسس: يجب إجراء اختبار لمرضى الربو قبل صرف العلاج المناسب

وصرحت الدكتورة منار غلام -استشارية طب الأسرة- في مركز الخدمات الطبية الجامعي بأن الهدف من الفعالية هو توعية المرضى ومراجعي المركز عن أعراض الربو ومهيجاته التي يمكن أن تثير الربو، كالدخان، والبخور، والهواء الملوث، وبعض الأطعمة والأدوية التي تسبب الحساسية.