أطباء بجامعة المؤسس: يجب إجراء اختبار لمرضى الربو قبل صرف العلاج المناسب

دشن مركز الخدمات الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم معرضاً توعوياً، تحت شعار "سد الثغرات في رعاية الربو" وأقيمت الفعالية بمقر المركز، تحت رعاية مدير عام مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتور أمين كيماوي.
وصرحت الدكتورة منار غلام -استشارية طب الأسرة- في مركز الخدمات الطبية الجامعي بأن الهدف من الفعالية هو توعية المرضى ومراجعي المركز عن أعراض الربو ومهيجاته التي يمكن أن تثير الربو، كالدخان، والبخور، والهواء الملوث، وبعض الأطعمة والأدوية التي تسبب الحساسية.
وأضافت الدكتورة منار غلام، بأن المركز يعمل اختباراً للتحكم بالربو يعمل للمريض في العيادة أو المنزل ليتم متابعة حالته، وعلى هذا الأساس يتم صرف العلاج المناسب.
فيما أكدت الدكتورة سوزان المالكي -استشارية طب الأطفال وأمراض الحساسية والمناعة- في مركز الخدمات الطبية الجامعي" أن المركز وفر عيادة لحساسية الأطفال والهدف منها متابعة أمراض حساسية الأطفال، ومن ضمنها أمراض الربو، والهدف منها المتابعة وتوعية الأهل بأهمية العلاج الوقائي حيث يتم وضع خطة للعلاج".