أفضل ديكورات العيد لعام 2022 من "دهانات الجزيرة"

العيد إحدى المناسبات التي تحتل مكانة كبيرة في قلوب المسلمين، وهو مناسبة لتبادل الهدايا والاستمتاع بأيام العطلة مع العائلة والأصدقاء. فهو مهرجان لنشر الحب والبهجة، وإعداد أطباق الحلوى، وارتداء الملابس الجديدة وأبهى الحلل، وإضاءات الأنوار والديكورات في منازلنا. كما هو الحال مع معظم الاحتفالات الأخرى، لا يوجد شيء أفضل من تزيين منزلك بشكل لائق ومناسب. إذا كنت تبحث أو كنت تبحثين عن أفضل ديكورات العيد، إليك مختارات من أجمل الأفكار الديكورية السهلة من "دهانات الجزيرة".
استعد لإضاءة منزلك بهذه الأفكار المختارة خصيصاً لزينة العيد، لأن وقت الأعياد يعلمنا نشر السعادة والبهجة. لكن بدون إضاءة المنزل بإضاءة لائقة، قد يجعل الاحتفال غير مكتمل. تتوفر العديد من أنواع المصابيح في السوق مثل المصابيح الدوارة أشرطة LED وما إلى ذلك. يمكنك اختيار أي نوع يناسب منزلك ويجلب الفرح لمنزلك لأن الإضاءة عنصر مؤثر جداً يمنحك إحساساً لطيفاً بمناسبة العيد. يمكنك دمج إضاءة العيد مع لون ميزل لتصنع أجواءً تملؤها الحيوية الفرحة!
لمزيد من الرونق والاحتفالية للعيد، يمكنك استخدام شموع منزلك، أو شموع ضوء الشاي أو الشموع الملونة. إذا كنت ترغب في استخدام مزهريات، فإن المزهريات الزجاجية البسيطة تكفي لإضفاء جو العيد في منزلك، وإذا تم وضعها في وسط طاولة الطعام مع الزهور والفواكه، فإنها تجمّل طاولة العيد للعائلة والأصدقاء.
ركن العيدية فكرة سهلة التنفيذ وفعّالة في ديكور العيد في منزلك. كل ما تحتاجه هو تزيين المساحة الموجودة في المنزل بالأضواء وإدخال بعض الإكسسوارات مثل الوسائد والكراسي والطاولات. سواء كانت غرفة جلوسك أو شرفة، يمكن إنشاء هذا الركن في أي مكان بالداخل أو بالخارج. يحتاج هذا الركن الخاص إلى خلفية أو جدار مطلي بشكل فريد مثل لون بيناكولادا.
اللون له تأثير عالٍ، فاللون يولّد لدينا إحساساً معيّناً تجاه محيطنا وعواطفنا. دائماً ما تكون الألوان طريقة سهلة لإضافة إشراقة في مساحتك. في هذا العيد، يمكنك إضافة لمسة من الجمال إلى ديكور منزلك باستخدام مجموعة من البالونات. اختر الألوان المفضلة لديك ونسّقها بشكل مناسب للحصول على المظهر الأفضل لمنزلك. سيكون الأطفال متحمسين للبالونات كثيراً!
تزيين مائدة الطعام هو أهم جزء في العيد. تريد أن تعطي ضيوفك انطباعاً رائعاً، يمكنك استخدام أطقم عشاء لطيفة تتناسب مع الديكور الخاص بك. يمكن استخدام الأواني الفخارية لإضفاء لمسة تقليدية ورونق على مختلف الأطباق الشهية. وبإمكانك أيضاً دمج لون ساند ستون على حائطك للملاءمة مع الزجاج، والخشب، والمعدن، والأواني الفخارية، والأواني الحجرية، والخزف، والخزف الصيني على الطاولة، وتذكّر وضع الزهور في مركز طاولة الطعام!
أظهر إبداعك وقم بتجهيز لافتة فريدة للعيد هذا العام. من السهل تجهيز هذه اللافتة الأنيقة والنابضة بالحياة، فهي تستغرق وقتاً أقل مما تعتقد. يمكنك العثور على الكثير من البرامج التعليمية حول كيفية القيام بذلك. ستضيف لافتات الاقتباسات والتهاني بالتأكيد جوّاً من المرح والاحتفالية إلى منزلك وينقل تهاني العيد إلى العائلة أو الأصدقاء أو الجيران!
احرص على تزيين منزلك يوم العيد ببعض الأشياء البسيطة لجعله من أجمل الأعياد. الفوانيس من أشهر الديكورات خلال العيد والسبب في ذلك معروف. فهي تعطيك انطباع ليلة ساطعة بضوء القمر مع فوانيس تتدلى من السقف والجدران، لأن فوانيس النجوم تضفي ديكورات العيد الممتعة التي تضيف لمسة مدهشة إلى منزلك.
الوسائد واللافتات والأكاليل اللامعة والمتلألئة هي أسهل طريقة لإضفاء لمسة ساحرة على منزلك بتكلفة منخفضة. يمكن أن تقوم بهذا بنفسك أيضاً لمزيد من المتعة خصوصاً إذا كان لديك أطفال في المنزل. استمتع بحفلة ورشة عمل صغيرة وانثر الجليتر والمبرق على كل شيء في منزلك مع أحبائك!
ستمنحك أفكار ديكور العيد هذه بعض الإلهام، وستندهش عندما تكتشف كيف يمكن لبعض العناصر الزخرفية الصغيرة أن تجعل منزلك يبدو مختلفاً وجذاباً. ستعطي أفكار زينة العيد هذه بالتأكيد مظهراً رائعاً وجذاباً لمنزلك، وستحوله إلى مكان ينبض بالمعنى الحقيقي للعيد.