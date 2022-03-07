أفضل ديكورات رمضانية لعام 2022 من "دهانات الجزيرة"

"ألوان تدعوك إلى الاسترخاء والتدبّر في رمضان"

تجد أمثلة على تطبيق الديكورات الإسلامية في سياق شهر رمضان في النجوم والهلال، فيعتبر تزيين المنزل بديكور على شكل الهلال، خصوصاً حال أُضيف إليه بعض النجوم، من أكثر الديكورات الرمضانية شهرة وانتشاراً، حيث إن الهلال يرمز للدين الإسلامي.

يمكنك أن تجعل ديكور الهلال الرمضاني فريداً ومميزاً عن الآخرين بطريقتين:

1. إضافة بعض المقولات عن عظمة شهر رمضان وفضله بخط عربي مميز.

2. تجديد ألوان حائط منزلك بأحد الألوان الداكنة التي تلائم بشكل كبير وفريد هذا النوع من الديكور الرمضاني لأنها تبرز مظهر الهلال، وتجعله ملفتاً للأنظار، مثل لوني براونيز وبيستو.