أفضل ديكورات رمضانية لعام 2022 من "دهانات الجزيرة"

مع اقتراب شهر رمضان، شهر الخير والرحمة، تغمر قلوب الناس ومنازلهم مشاعر السعادة والبهجة، وتأتي هذه المشاعر لتشجعنا على الابتعاد عن نمط حياتنا اليومي والمليء بالمشاغل، ولنتوقف برهة من الزمن، ولنتأمل الدنيا من حولنا، ونستشعر المشاعر العظيمة التي يأتي بها هذا الشهر الكريم.
ومن أجل عيش تجربة فريدة خلال شهر رمضان المبارك، تقدّم “دهانات الجزيرة" مجموعات من الأفكار الجديدة لـلديكورات الرمضانية في عام 2022، حيث يعكس كل منها مشاعر محددة تلائم هذا الشهر الفضيل، ولك اختيار المجموعة الأنسب لك، معبّرة عن رؤيتها حول الهويّة الرمضانية وروحها، من الإضاءات، والديكورات، إلى ألوان الحوائط التي تبعث في النفس شعوراً بالبهجة، والرضى، والوعي.
استلهم خبراء "دهانات الجزيرة" هذه الأفكار لديكورات رمضانية جديدة من أربع مجموعات لونية فريدة أطلقتها الشركة بداية هذه السنة تحت مسمى "موضة الألوان 2022"، واختاروا ألواناً محددة تتلاءم مع الديكورات الرمضانية ومشاعر الناس خلال الشهر الفضيل.
"ألوان تدعوك إلى الاسترخاء والتدبّر في رمضان"
تجد أمثلة على تطبيق الديكورات الإسلامية في سياق شهر رمضان في النجوم والهلال، فيعتبر تزيين المنزل بديكور على شكل الهلال، خصوصاً حال أُضيف إليه بعض النجوم، من أكثر الديكورات الرمضانية شهرة وانتشاراً، حيث إن الهلال يرمز للدين الإسلامي.
يمكنك أن تجعل ديكور الهلال الرمضاني فريداً ومميزاً عن الآخرين بطريقتين:
1. إضافة بعض المقولات عن عظمة شهر رمضان وفضله بخط عربي مميز.
2. تجديد ألوان حائط منزلك بأحد الألوان الداكنة التي تلائم بشكل كبير وفريد هذا النوع من الديكور الرمضاني لأنها تبرز مظهر الهلال، وتجعله ملفتاً للأنظار، مثل لوني براونيز وبيستو.
"إن الوعي يغوص بك في أعماق روح شهر رمضان"
يعدّ لون كريما أحد الألوان الرمضانية الخلّابة، فهو ملائم إلى حدّ كبير لديكور الفانوس الرمضاني، فهو أحد أكثر الألوان التي تلفت انتباه الناظر لها، وهو ذو درجات مائلة إلى الأصفر والأوف وايت، ولهذا تجد الكثير من الناس يطبّقون دهاناً باللون الأصفر في الديكورات الداخلية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
نحتاج أن نجعل رمضان شهراً نحتفي به ونحتفل بطريقة ملائمة للشهر الفضيل، ولهذا، إذا كنت تبحث عن أفكار لـديكورات رمضانية تزيّن بها منزلك، فجرّب وضع مصابيح صغيرة، والتي تأتي بأشكال متعددة، ودمجها مع لون دهان من مجموعة "وعي" من "موضة ألوان 2022".
لمزيد من الأفكار الحديثة حول الديكورات الرمضانية في عام 2022، يمكنك إبراز روح رمضان مع مجموعة من الزخارف الأصيلة، بما في ذلك المصابيح الرمضانية، والفوانيس الرمضانية، وسلك الأضواء الصغيرة، وأضواء الشموع الكهربائية، والهلال، والتي يمكن صنعها في المنزل لإضافة لمسة أخرى من الأصالة بألوان وأنماط أصيلة نابعة من الثقافة الإسلامية في منزلك في ليالي رمضان.
تعدّ الإضاءة جزءاً لا يتجزأ من الديكورات الرمضانية، إلا أنه ليس عليك اختيار المصابيح والشموع الكلاسيكية المنتشرة، حيث يوجد العديد من الأفكار الديكورية التي تشمل منتجات مصنوعة من أفضل المواد والأنماط، مثل الهلال المعدني اللامع، أو المصابيح المشكّلة بطريقة هندسية فريدة.
يمكنك أيضاً انتقاء مجموعة من الإضاءات الإلكترونية الأخرى، مثل إضاءات شريط LED، باللونين الذهبي والفضي، وإضاءات الشموع الكهربائية، لتضيء بها لياليك الرمضانية وتملأها بمشاعر البهجة والسعادة، والتي تحيي بها الروح الرمضانية في منزلك مع ديكورات رمضانية أصيلة ومثالية لشهر الرحمة، والعبادة، والفرح، لتجعل رمضانك هذه السنة غنياً وفريداً، وهذا يكون بطلاء أحد جدران منزلك بلون ملائم لشهر رمضان، وتخصيص إحدى الزوايا للديكورات الرمضانية التي تلائم ذوقك وشخصيتك.
"إن للون تأثير في المكان، يختلف هذا التأثير بحسب اختلاف درجات الإضاءة"
يمكن أن يكون للإضاءة تأثير قوي في سطوع الطلاء وتباينه ولونه. تصنع الدهانات بمواد ملونة مختلفة، وتتفاعل هذه المواد الملونة بشكل مختلف مع الضوء. قد تظهر بعض ألوان الطلاء أغمق أو أفتح حسب الإضاءة الموجودة حولها. عند اختيار لون الدهان للغرفة، من المهم ملاحظة كيفية تأثير الضوء في اللون. إذا كانت الغرفة ستضاء أساساً بأضواء طبيعية، فإن الألوان الزاهية مناسبة للحصول على تفاصيل مميزة. على سبيل المثال، يعدّ لون أكوا لوناً مناسباً للغرف التي تملؤها الإضاءة الطبيعية. أما إذا كانت الإضاءة من المصابيح هي المصدر الأساسي لإضاءة الغرفة، فقد لا تكون الألوان الزاهية خياراً مناسباً نظراً لسطوعها الشديد، فيمكن أن يظهر لون أكوا مائلاً أكثر إلى الأبيض تقريباً إذا ما كان محاطاً بأضواء المصابيح الفلورية ومصابيح LED وفي هذه الحال، قد يكون من الأفضل اختيار تدرّج داكن مثل لون بيربل أو لون يوكا من مجموعة "رضى" من "موضة ألوان 2022".