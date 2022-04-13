"أفضل من ساترداي نايت لايف".. مقطع تقليد "الفراج" لـ"بايدن" يثير ضجة أمريكية

كالنار في الهشيم انتشر مقطع تقليد الرئيس الأمريكي جو بايدن في برنامج "ستوديو 22" على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية؛ مثيرًا تفاعلًا واسعًا بين الأمريكيين.
وظهر الفنان الكوميدي خالد الفراج في إحدى حلقات البرنامج الذي يذاع على فضائية "MBC" متقمصًا شخصية الرئيس الأمريكي، في محاكاة ساخرة؛ حيث يحاول "بايدن" تَذَكُّر مضمون الرسالة التي أراد توجيهها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إلا أنه يتلعثم، ويفشل في كل مرة في التذكر؛ بينما يدخل في نوبة نوم أثناء الحديث؛ فيما تحاول نائبته "كامالا هاريس" يائسةً، مساعدته على التذكر وإيقاظه، وتلقينه بعض الكلمات والعبارات؛ لتجنب الإحراج.
وكتبت الصحيفة الأمريكية الشهيرة "نيويورك بوست" عن المقطع الذي انتشر على نطاق عريض، متخطيًا ملايين المشاهدات في وقت قصير؛ أن البرنامج السعودي الكوميدي يحاكي تاريخًا من الزلات اللفظية للرئيس الأمريكي، والتي جعلته يخطئ في تذكر أسماء الأشخاص؛ مما دفع المراقبين إلى التشكيك في سلامة عقله؛ على حد قول الصحيفة الأمريكية.
فيما اعتبرت صحيفة "ذا دايلي كولر" أن البرنامج السعودي أكثرُ تسليةً من برنامج "ساترداي نايت لايف" الكوميدي الشهير، الذي يُقدم عروضًا كوميدية ومحاكاة ساخرة للسياسة والثقافة المعاصرة.
تفاعل بطل الحلقة
من ناحيته، تفاعَلَ الممثل خالد الفراج مع تعليقات المغردين عبر حسابه على "تويتر"؛ معقبًا على الانتشار واسع النطاق لمقطع البرنامج؛ قائلًا ردًّا على إحدى التغريدات الأمريكية: "لَدَيْنا المزيد من النكات إذا أردت. شكلنا بنصير عالميين يا عيال".
كما أبدى استعداده لتصوير جزء جديد؛ إذ قال في تغريدة أخرى: "إذا أعجبكم يمكننا تصوير الجزء الثاني".
وحَظِيَ البرنامج بتفاعل واسع منذ بداية عرض الحلقات في شهر رمضان المبارك؛ فقد تَوَعّد الشيخ عادل الكلباني باللجوء إلى القضاء، بعد تقليده في إحدى الحلقات؛ لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين السخرية والاستهزاء والكوميديا.
فيما أبدى الفنان عائض يوسف استياءه من تقليده أيضًا في إحدى الحلقات، قائلًا في تغريدة: "اللي حصل غير مقبول.. أنا جاي أشارك بحلقة زي أي ضيف، وما في أحد استأذن مني عشان يتم تقليدي، ما كان هذا العشم".