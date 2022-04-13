"أفضل من ساترداي نايت لايف".. مقطع تقليد "الفراج" لـ"بايدن" يثير ضجة أمريكية

وظهر الفنان الكوميدي خالد الفراج في إحدى حلقات البرنامج الذي يذاع على فضائية "MBC" متقمصًا شخصية الرئيس الأمريكي، في محاكاة ساخرة؛ حيث يحاول "بايدن" تَذَكُّر مضمون الرسالة التي أراد توجيهها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إلا أنه يتلعثم، ويفشل في كل مرة في التذكر؛ بينما يدخل في نوبة نوم أثناء الحديث؛ فيما تحاول نائبته "كامالا هاريس" يائسةً، مساعدته على التذكر وإيقاظه، وتلقينه بعض الكلمات والعبارات؛ لتجنب الإحراج.