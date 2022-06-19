أفعى "أم سالم" وإبل الجار.. بطولات سعودية في إنقاذ الحيوان.. السيول تروي قصصًا

إبل الجار

كما جسّد مقطع فيديو، شهامة أحد المواطنين السعوديين، حينما استطاع أن ينقذ 50 ناقة، يملكها جاره الكويتي بعدما احتجزتها السيول، في منطقة الصمان، الواقعة شمال المملكة، في عام 2018، ووقتها قال المواطن سلطان بن محمد آل رحيمة السبيعي: احتجزت السيول عزبة جاره الكويتي رشيد الرشيدي، واحتجزت 50 ناقة من نوقه، فما كان منه إلا أن غامر بنفسه ومن معه، فأحضر عددًا من مكفوليه السودانيين الذين يجيدون السباحة، وطلب منهم الغوص والسباحة للوصول للإبل؛ حيث كانت مياه السيول تغطي ظهور الإبل إلى رقابها.