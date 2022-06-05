أكاديمية أبل بجامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل للطلاب الجدد

أعلنتْ أكاديمية Apple Developer Academy الأولى والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ممثلاً بأكاديمية طويق، وعبر جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، أكبر جامعة نسائية في العالم، عن فتح باب التسجيل للدفعة الجديدة للعام 2022-2023 والتي بدأت من يوم الأحد الموافق 22 مايو الماضي.
وفي هذا الإطار، يقول مدير أكاديمية مطوري Apple جوردون شوكويت: "نحن متحمسون لفتح باب التقديم للدفعة القادمة في أكاديمية مطوري Apple في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن أول أكاديمية لدينا مصممة خصيصًا للمبدعات والمصممات ورائدات الأعمال”.
ويضيف: "نعتقد أن البرمجة هي لغة عالمية، وبما أن الدفعة الأولى ستتخرج بمهارات وخبرات جديدة، يسعدنا توسيع البرنامج ليشمل المزيد من النساء من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ليتمكنوا من تطوير مهارات جديدة وتصميم وبناء تطبيقات للعملاء في جميع أنحاء العالم".
يُشار إلى أن الأكاديمية قد فتحت أبوابها للتعليم الحضوري في فبراير الماضي، مكرّسة جهودها لتأسيس فرص للعمل وتطوير الحياة المهنية عبر اقتصاد التطبيقات، بالإضافة إلى دعم جهود المملكة في تمكين المرأة والمشاركة في الإصلاحات الاجتماعية الكبيرة الجارية في إطار رؤية السعودية 2030.
تمتلك Apple عشرات المواقع الأخرى لأكاديمية Apple Developer Academy في جميع أنحاء العالم، والتي أنشئت لتوفير الأدوات والتدريب اللازمين لرواد الأعمال والمطورين والمصممين الذين يطمحون لإيجاد وخلق وظائف من خلال اقتصاد تطبيقات iOS الناجح و المزدهر. كما يستطيع خريجو الأكاديمية بدء أعمالهم التجارية الخاصة، وإنشاء التطبيقات وبيعها على App Store، ورد الجميل لمجتمعاتهم.
تقع أكاديمية Apple Developer Academy في مدينة الرياض، داخل حرم جامعة الأميرة نورة، أكبر جامعة نسائية في العالم، مما يُتيح للطلاب مرافق ذات مستوى عالمي بما في ذلك المساكن، والمرافق الرياضية، فضلاً عن سهولة الوصول إلى مدينة الرياض.
يُذكر أن الأكاديمية تُقدّم دورة تعريفية تمهيدية مدتها 30 يوماً، إلى جانب برنامج أكاديمي مكثّف يستمر لمدة تسعة أشهر لدراسة البرمجة والمهارات المهنية بشكل مفصّل. سيصبح طلاب الأكاديمية محترفين بجدارة بحيث يمكنهم إجادة كل من تقنية الترميز، والتصميم، والمهارات المهنية، والقدرة على حل المشكلات والتواصل عبر المجالات المختلفة.
وسيتاح التقديم مجاناً لجميع الطلاب في أنحاء المملكة العربية السعودية وخارجها، ويتم قبول التسجيل حتى 12 يونيو، ولمزيد من المعلومات والتسجيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للأكاديمية .