أكاديمية أبل بجامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل للطلاب الجدد

يُشار إلى أن الأكاديمية قد فتحت أبوابها للتعليم الحضوري في فبراير الماضي، مكرّسة جهودها لتأسيس فرص للعمل وتطوير الحياة المهنية عبر اقتصاد التطبيقات، بالإضافة إلى دعم جهود المملكة في تمكين المرأة والمشاركة في الإصلاحات الاجتماعية الكبيرة الجارية في إطار رؤية السعودية 2030.

تمتلك Apple عشرات المواقع الأخرى لأكاديمية Apple Developer Academy في جميع أنحاء العالم، والتي أنشئت لتوفير الأدوات والتدريب اللازمين لرواد الأعمال والمطورين والمصممين الذين يطمحون لإيجاد وخلق وظائف من خلال اقتصاد تطبيقات iOS الناجح و المزدهر. كما يستطيع خريجو الأكاديمية بدء أعمالهم التجارية الخاصة، وإنشاء التطبيقات وبيعها على App Store، ورد الجميل لمجتمعاتهم.